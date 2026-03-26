Deze acteurs verlaten Grey’s Anatomy

Tekst: Evelien Berkemeijer

Grey’s Anatomy neemt in de seizoensfinale van seizoen 22 afscheid van twee vertrouwde gezichten. Kevin McKidd en Kim Raver verlaten de langlopende ziekenhuisserie, waarin ze jarenlang Owen Hunt en Teddy Altman speelden.

Hun vertrek is volgens de aangeleverde informatie een creatieve beslissing. Daarmee lijkt de deur voor een eventuele terugkeer in Grey’s Anatomy in de toekomst op een kier te blijven staan.

Een afscheid van twee veteranen

Voor Owen en Teddy komt er daarmee een einde aan een verhaallijn die al seizoenen lang aan en uit ging. De twee ex-legermajoors leerden elkaar kennen in Bagdad tijdens de oorlog in Irak en vonden elkaar uiteindelijk ook romantisch terug. Volgens maker Shonda Rhimes krijgt het duo nu het slot dat bij hen past: ‘Het is zowel bitterzoet als vreugdevol om dit stel het gelukkige einde te geven dat hun verhaal verdient.’

Kim Raver en Kevin Mckidd in Grey’s Anatomy

Jarenlange band met de serie

Kevin McKidd sloot in seizoen 5 aan bij de cast en Kim Raver kreeg een seizoen later eerst een terugkerende rol. Later werd zij vaste waarde. Kim vertrok na seizoen 8 uit eigen beweging, dook later opnieuw op en keerde in seizoen 15 definitief terug. Beiden drukten ook achter de schermen hun stempel op de serie: Kevin regisseerde 48 afleveringen, terwijl Kim vanaf seizoen 19 ook afleveringen voor haar rekening nam.

Dankbare woorden van cast en makers

In zijn verklaring noemt Kevin Grey’s Anatomy ‘een enorm hoofdstuk in mijn leven geweest, zowel creatief als persoonlijk’. Kim schreef op haar beurt: ‘Het spelen van Dr. Teddy Altman zal altijd een dierbare en speciale plek in mijn hart hebben.’ Ook Rhimes en showrunner Meg Marinis spreken vol lof over hun bijdrage voor en achter de camera. Meg vat het afscheid samen met de woorden dat dit verhaal eindigt, maar ‘dit nooit echt een afscheid’ is.

