Chef’Special neemt pauze na afscheid gitarist Guido

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chef’Special stopt voorlopig met optreden na het concert in de AFAS op 17 april 2027. Aanleiding is het vertrek van gitarist Guido Joseph, zo maakte de band zelf bekend via sociale media.

De overgebleven bandleden van Chef’Special nemen daarna een time-out om na te denken over de toekomst van de groep. Joshua Nolet spreekt erover met Frank Dane.

Terugblik op jaren samen

In het bericht blikt Chef’Special terug op de periode sinds de oprichting in 2008. De band schrijft: ‘Lieve allemaal, sinds de zomer van 2008 zijn wij met z’n vijven Chef’Special. We schreven met z’n vijven een jongensboek en leefden de droom die we als kleine jongens hadden. Met z’n vijven in onze eerste bandbus, tourend door Europa. Met z’n vijven nachten lang in de studio. Met z’n vijven naar Amerika om in een volle Madison Square Garden te mogen spelen. De lijst aan onvergetelijke herinneringen is lang.’

Tekst gaat verder onder post.

Vertrek van Guido Joseph

Volgens de band viel het besluit om voorlopig te stoppen nadat Guido had aangegeven te willen vertrekken als gitarist. Daarover schrijven de bandleden: ‘Nu, 18 jaar later, heeft Guido besloten te stoppen als gitarist van Chef’Special. Hij is toe aan een nieuw hoofdstuk. Wij begrijpen dit natuurlijk heel goed, maar verdriet doet het ook. We zijn immers broers geworden. Familie.’

Laatste show in AFAS

Het afscheid van Guido betekent ook dat het optreden in de AFAS op 17 april 2027 voorlopig de laatste show van Chef’Special wordt. De groep meldt: ‘Het concert in de AFAS op 17 april 2027 wordt zijn laatste show en daarmee voorlopig ook de laatste show van ons als band. Wij, Jan, Joshua, Wouter en Wouter, nemen een time-out om na te denken over hoe we verder gaan.’ Daarbij bedankt de band ook de fans: ‘We zijn dankbaar voor de reis die we met z’n vijven hebben mogen maken, we gaan onwijs genieten van ons laatste jaar samen en we vieren dit graag met jullie op 17 april 2027.’

Tekst gaat verder onder video.

Joshua Nolet over de onzekere toekomst

Joshua Nolet reageerde ook in de middagshow van Frank Dane op Radio 538 op het vertrek van zijn bandgenoot. De zanger wilde niet invullen waarom Guido stopt, maar zei wel te denken dat het te maken heeft met een ‘change of energy’. Volgens Joshua zit Guido het liefst de hele dag in de studio, terwijl optreden ook een chaotisch bestaan met zich meebrengt. Toch zag hij het besluit niet aankomen. Wel waren er volgens hem vaker gesprekken over de band en over wie de leden zijn naast Chef’Special, zeker nu het vaderschap een grotere rol speelt. Over de band met Guido zegt Joshua: ‘Je bent broers geworden, je bent gewoon familie.’ Een andere gitarist naast hen op het podium kan hij zich niet voorstellen, al wil de zanger nog niet definitief zeggen dat het daarmee klaar is voor Chef’Special.

Foto header: ANP