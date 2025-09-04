Winnen: Tickets voor het concert 50 Years of Bohemian Rhapsody t.w.v. €120,-!

Tekst: Redactie Weekend

Fans van Queen, opgelet: Weekend geeft kaartjes voor de jubileumshow 50 Years of Bohemian Rhapsody op 27 september weg. Wil jij kans maken op twee staanplaatsen voor deze show van tributeband Queen Must Go On in de Ziggo Dome? Vul dan snel het formulier in.

Bohemian Rhapsody

Het legendarische nummer Bohemian Rhapsody van Queen is alweer 50 jaar oud, maar voert nog steeds jaarlijsten als de Top 2000 aan. Helaas is zanger Freddy Mercury ons ontvallen, maar de tributeband Queen Must Go On viert dit jubileum met een concert: 50 Years of Bohemian Rhapsody. De afgelopen jaren maakte de band al veel indruk met concerten in Ziggo Dome en met het Metropole Orkest. Op zaterdag 27 september keren zij terug naar Ziggo Dome om er een magisch livespektakel van te maken, inclusief een unieke versie van Bohemian Rhapsody plus hits als We Will Rock You, Who Wants To Live Forever, en Somebody to Love.

Zo doe je mee

Wil je kans maken op kaartjes? Vul dan snel onderstaand formulier in. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Foto: ANP