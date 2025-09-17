Winnen: 4 bioscoopkaartjes + toegangskaartjes Toverland t.w.v. €160,-!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft vier bioscoopkaartjes plus toegangskaartjes Toverland t.w.v. €160,- weg. Wil jij kans maken op zo’n leuk gezinsuitje: eerst naar de film HalloWiebe en dan kijken waar de film is opgenomen? Vul dan snel het formulier in.

HalloWiebe

In de eerste Nederlandse Halloweenfilm HalloWiebe moet beveiliger Wiebe een verlaten pretpark moet bewaken. Nou, dan voel je ’m al aankomen. Ineens duiken er reusachtige robots op! Wiebe en zijn hulpjes belanden daarmee in een vrolijk avontuur vol chaos, actie en onverwachte heldendaden. De film is vanaf 6 jaar en Duncan Meijering, uit het meest gespeelde media-educatieve spel in Nederland MediaMasters, is een van de hoofdrolspelers. De film gaat in première tijdens de Bioscoop10-Daagse op 24 september.

Weekend geeft vier bioscoopkaartjes plus toegangskaartjes Toverland t.w.v. €160,- weg. Wil jij kans maken op zo’n leuk gezinsuitje: eerst naar de film HalloWiebe en dan kijken waar de film is opgenomen? Vul dan snel het formulier in.