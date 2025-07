Ben uit B&B Vol Liefde overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ben Vermeer, die we kennen van zijn bezoek aan Ted in ‘B&B Vol Liefde’, is op 2 juli overleden op 80-jarige leeftijd. Zo meldt Ted aan ‘RTL Boulevard’.

In 2022 reisde hij af naar Madeira, waar hij wel vaker kwam. Hij kende Ted dan ook al. Ze vonden helaas niet de liefde in dat tweede seizoen van het programma.

Dierbare vriend

Wel bleven ze bevriend. Daarom zegt Ted tegen ‘RTL Boulevard’: “Mijn superkandidaat, mijn clown, mijn maatje, het goudhaantje. Wat hebben we van hem genoten. Ik verlies een dierbare vriend.”

Rouwadvertentie

Familie en vrienden schreven in zijn rouwadvertentie: “Niet veel begrepen je echt, maar dat maakte je juist bijzonder. Vol overtuiging dat de koek op was, is uitgestapt, onze onvergetelijke vader, trotse opa, mijn lieve vriend.”

De twee hadden in het programma ‘Daar Gaan Ze Weer’ nog een kleine reünie:

BRON EN FOTO: RTL