B&B Vol Liefde-Walter en Anna Linde zetten volgende stap in relatie

Tekst: Emelie van Kaam

B&B Walter en Anna Linde zijn zo zeker van elkaar dat ze de volgende stap in hun relatie hebben gezet: ze gaan een samenlevingscontract aan. ’Onze eerste echte verbintenis. Ik denk dat het steeds mooier tussen ons wordt. We komen nu op het punt dat we vrijwel alles van elkaar weten en dat is superfijn.’

Walter vertelt het aan Weekend wanneer we vragen naar nieuwe ontwikkelingen in de relatie, nu het stel twee jaar samen is. Walter deelt: ’Anna Linde en ik zijn er zó van overtuigd dat we met elkaar verder willen, dat we een samenlevingscontract hebben laten opstellen. We gaan het in april tekenen. Dus dan gaan we een feestje vieren! En wat daarna komt, dat zien we dan wel…’ Ook Anna Linde is enthousiast: ’Een superleuke en mooie stap, onze eerste echte officiële verbintenis. Ik denk dat het steeds mooier tussen ons wordt. We komen nu op het punt dat we vrijwel alles van elkaar weten en dat is superfijn.’

B&B Vol Liefde-Walter heeft iets geleerd

De afgelopen twee jaar heeft Walter geleerd zich meer uit te spreken. ‘Dat heeft wel met Anna Linde te maken. Als ik in eerdere relaties feedback gaf, werd dat als aanval gezien, terwijl ik het vaak heel anders bedoelde. Een dergelijke reactie heeft natuurlijk ook met onze opvoeding en het verleden te maken. Anna Linde hoort het aan, kijkt naar zichzelf, denkt erover na en geeft het dan weer aan mij terug als het niet klopt wat ik zeg. En dan kunnen we het erover hebben. Zo houdt zij mij ook een spiegel voor, van: goh, waarom zeg je dit nou? Of: waarom doe je nou zo? En dan kan ík er weer over nadenken. Zonder dat we elkaar in de haren vliegen.’ Anna Linde vult aan: ’En het is heus niet altijd rozengeur en maneschijn tussen ons, maar dingen blijven in elk geval nooit onbesproken als iets niet fijn aanvoelt.’

Ook Anna Linde leerde iets in de relatie

Zelf heeft Anna Linde ook iets geleerd van Walter: ’Ik heb van Walter geleerd om rustig te blijven als andere mensen een mening over me hebben. Walter is daar al veel verder in: hij kan het heel goed bij de ander laten wanneer die iets lelijks zegt. Ik werd altijd direct opstandig en ging in de verdediging. Maar nu denk ik vaker: weet je, jij zegt iets lulligs, of jij doet raar, dat ligt bij jou en niet bij mij. In die kwesties verantwoord ik mezelf ook niet meer, dat geeft veel rust. Maar, het lukt nog niet altijd even goed hoor. Vooral wanneer mensen iets over Walter zeggen of lullig tegen hem doen, dan word ik nog wel heel kwaad. Niemand komt aan mijn mannetje.’

