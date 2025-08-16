Nadoen: Jamie Lee Curtis flaneert in oranje outfit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op de rode loper van film Otro Viernes de Locos, verschijnt Jamie Lee Curtis in een geheel oranje outfit. Een gewaagde tint, maar daarmee heeft ze precies de juiste keuze gemaakt. De vrolijke kleur tilt elke outfit naar een hoger niveau. Daarom delen wij dé items om eenzelfde look te creëren.

De première vond plaats in Mexico en dit is de outfit van Jamie Lee Curtis:

Jamie Lee Curtis haar oranje outfit

Bij Bonprix vonden we een oranje rok om van te dromen. Wellicht zonder pailletten, maar daardoor overal te dragen. Kijk hieronder of klik hier voor een alternatief.

Bron: Bonprix

Maar op een rok, hoort een top. Volgens Jamie Lee Curtis haar voorbeeld ook in het oranje. Blijf daarvoor bij linnen materiaal met deze blousetop in een erg moderne stijl:

Bron: Bonprix

Liever een top met lange mouwen? Kies dan voor deze blouse van mousseline die zowel tijdens een zomerbriesje, als in de herfst niet misstaat:

Oranje Blouse Bonprix

Zo. Klaar voor de rode loper?

FOTO: GETTY IMAGES/AGUSTIN CUEVAS