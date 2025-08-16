Jamie Lee Curtis

Nadoen: Jamie Lee Curtis flaneert in oranje outfit

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/08/2025

Op de rode loper van film Otro Viernes de Locos, verschijnt Jamie Lee Curtis in een geheel oranje outfit. Een gewaagde tint, maar daarmee heeft ze precies de juiste keuze gemaakt. De vrolijke kleur tilt elke outfit naar een hoger niveau. Daarom delen wij dé items om eenzelfde look te creëren.

De première vond plaats in Mexico en dit is de outfit van Jamie Lee Curtis:

Otro Viernes De Locos Purple Carpet
Jamie Lee Curtis haar oranje outfit

Bij Bonprix vonden we een oranje rok om van te dromen. Wellicht zonder pailletten, maar daardoor overal te dragen. Kijk hieronder of klik hier voor een alternatief.

Oranje Rok Bonprix
Bron: Bonprix
Van €19,99 nu voor €12,99 bij Bonprix

Maar op een rok, hoort een top. Volgens Jamie Lee Curtis haar voorbeeld ook in het oranje. Blijf daarvoor bij linnen materiaal met deze blousetop in een erg moderne stijl:

Oranje Top Bonprix
Bron: Bonprix
Van €37,99 nu €19,99 bij Bonprix

Liever een top met lange mouwen? Kies dan voor deze blouse van mousseline die zowel tijdens een zomerbriesje, als in de herfst niet misstaat:

Oranje Blouse Bonprix
Oranje Blouse Bonprix
Van €17,99 nu voor €11,99 bij Bonprix

Zo. Klaar voor de rode loper?

FOTO: GETTY IMAGES/AGUSTIN CUEVAS

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

