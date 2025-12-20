Weekend-recept voor de feestdagen: Romige citroenkip uit de oven

Tekst: Evelien Berkemeijer

Of je nu een doorgewinterde keukenprinses bent of juist voor het eerst een feestelijk diner op tafel zet, dit gerecht is eenvoudig, snel én oogt prachtig.

Gemiddeld eet een Nederlander tijdens de feestdagen per dag zo’n 3.500 tot 4.000 calorieën, bijna twee keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid! Nederlanders geven gemiddeld tijdens de kerstdagen meer dan €150,- per persoon uit aan eten en drinken, een stevig bedrag voor een paar dagen gezelligheid en overeten. Ongeveer 1 op de 3 mensen geeft toe dat ze stiekem al iets van het kerstmenu hebben geproefd voordat het diner officieel begint.

Recept: Romige citroenkip uit de oven

Alles in één schaal: weinig werk, weinig afwas, maar wél een feestelijke presentatie en een zalige smaak. Voor vier personen heb je nodig: 500 g krieltjes of aardappelpartjes, 1 eetlepel olijfolie, peper en zout, 4 kipfilets, 200 ml kookroom, 1 citroen (rasp en sap), 2 tenen knoflook (fijngehakt), 1 theelepel Italiaanse kruiden en eventueel een handje verse peterselie.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de krieltjes in een ovenschaal, meng met olijfolie, peper en zout en bak ze 10 minuten. Bak ondertussen de kipfilets kort aan in een pan, ongeveer 1 tot 2 minuten per kant. Meng de kookroom met citroenrasp, citroensap, knoflook en Italiaanse kruiden en voeg peper en zout naar smaak toe. Leg de kip bovenop de aardappels en giet de saus erover. Bak alles 20 tot 25 minuten in de oven, tot de kip gaar is. Bestrooi eventueel met peterselie en serveer direct.

Kerst? Stress!

Uit onderzoek blijkt dat 35% van de Nederlanders kerststress ervaart door het koken van het diner, waarbij de helft zegt dat het meer gezelligheidsstress dan kookstress is. Meer dan 60% van de Nederlanders zegt dat ze minstens één dag na kerst nog bezig zijn met het opmaken van de overgebleven kalkoen of gourmetrestjes.

FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO