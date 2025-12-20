Weekend-recept voor de feestdagen: Romige citroenkip uit de oven

Weekend-recept voor de feestdagen: Romige citroenkip uit de oven

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/12/2025

Of je nu een doorgewinterde keukenprinses bent of juist voor het eerst een feestelijk diner op tafel zet, dit gerecht is eenvoudig, snel én oogt prachtig.

Gemiddeld eet een Nederlander tijdens de feestdagen per dag zo’n 3.500 tot 4.000 calorieën, bijna twee keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid! Nederlanders geven gemiddeld tijdens de kerstdagen meer dan €150,- per persoon uit aan eten en drinken, een stevig bedrag voor een paar dagen gezelligheid en overeten. Ongeveer 1 op de 3 mensen geeft toe dat ze stiekem al iets van het kerstmenu hebben geproefd voordat het diner officieel begint.

Recept: Romige citroenkip uit de oven

Alles in één schaal: weinig werk, weinig afwas, maar wél een feestelijke presentatie en een zalige smaak. Voor vier personen heb je nodig: 500 g krieltjes of aardappelpartjes, 1 eetlepel olijfolie, peper en zout, 4 kipfilets, 200 ml kookroom, 1 citroen (rasp en sap), 2 tenen knoflook (fijngehakt), 1 theelepel Italiaanse kruiden en eventueel een handje verse peterselie.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de krieltjes in een ovenschaal, meng met olijfolie, peper en zout en bak ze 10 minuten. Bak ondertussen de kipfilets kort aan in een pan, ongeveer 1 tot 2 minuten per kant. Meng de kookroom met citroenrasp, citroensap, knoflook en Italiaanse kruiden en voeg peper en zout naar smaak toe. Leg de kip bovenop de aardappels en giet de saus erover. Bak alles 20 tot 25 minuten in de oven, tot de kip gaar is. Bestrooi eventueel met peterselie en serveer direct.

Kerst? Stress!

Uit onderzoek blijkt dat 35% van de Nederlanders kerststress ervaart door het koken van het diner, waarbij de helft zegt dat het meer gezelligheidsstress dan kookstress is. Meer dan 60% van de Nederlanders zegt dat ze minstens één dag na kerst nog bezig zijn met het opmaken van de overgebleven kalkoen of gourmetrestjes.

Dit recept komt uit Weekend editie 51, die ligt vanaf woensdag 17 december in de winkels! Bestellen? Kan hier.

FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Uit andere media

Weekend Leonie ter braak De Beentjes Van Sint Hildegard

Dit is het gezin van Leonie ter Braak

Behalve presentatrice van meerdere programma’s, waaronder de talkshow RTL Late Night, B&B Vol Liefde en Winter vol Liefde, bleek Leonie ter Braak ook nog een begenadigd fotograaf: in 2023 versloeg ze in de finale van Het Perfecte Plaatje met verve haar concurrent Rick Brandsteder. Vòòr haar deelname aan het programma maakte ze ook al perfecte…
Party Strong Woman Award 2025

Nicolette Kluijver haalt opgelucht adem…

Nicolette Kluijver heeft via Instagram een bijzonder persoonlijk en hoopvol bericht gedeeld. De presentatrice laat weten dat ze mag stoppen met haar immunotherapie omdat de resultaten zo goed zijn. Bij een foto waarop ze in het ziekenhuis te zien is schrijft ze zichtbaar opgelucht: “Alles ziet er zo goed uit!”. Het nieuws raakt haar diep…
Vriendin Hondenrassen 1

Wat kun je doen als je huisdier vlooien heeft?

Vlooien zijn een veelvoorkomend probleem bij huisdieren en zorgen niet alleen voor ongemak bij je dier, maar vaak ook voor stress in huis. Ze veroorzaken jeuk, irritatie en soms zelfs huidproblemen, en ze verspreiden zich razendsnel. Hoe sneller je ingrijpt, hoe beter. Met de juiste aanpak kun je vlooien effectief bestrijden én voorkomen dat ze terugkomen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien