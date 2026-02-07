Weekend-recept: Rijstpap met mango

Tekst: Redactie Weekend

Rijst is een van de meest veelzijdige ingrediënten in de keuken. Je kunt er simpele bijgerechten mee maken, stevige hoofdschotels of zelfs verrassende zoete gerechten.

Rijst is niet alleen lekker en veelzijdig, maar ook gezond en licht verteerbaar. Het is rijk aan koolhydraten en levert energie voor een druk weekend. Volkorenrijst bevat bovendien vezels, vitamine B en mineralen, zoals magnesium en fosfor. Kortom: reden genoeg om het recept voor deze rijstpap met mango uit te proberen.

Recept: Rijstpap met mango

Dit heb je nodig (2-3 personen):

200 g rijst (bij voorkeur pandan- of jasmijnrijst)

200 ml kokosmelk

1 el suiker of honing

1 rijpe mango, in blokjes

Bereidingswijze:

Kook de rijst in water volgens de verpakking. Voeg aan het einde de kokosmelk en suiker toe en laat kort meekoken tot de rijst romig is. Serveer met blokjes mango bovenop.

Foto: 123RF.com