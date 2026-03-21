Weekend-recept: Pittige curry

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het weekend is hét moment om jezelf (en anderen) te verwennen met iets lekkers, zonder uren in de keuken te staan. Met peper geef je elk gerecht in een handomdraai extra diepte en karakter.

In het weekend mag het avondeten iets spannender. Rode peper geeft pit, terwijl kokosmelk zorgt voor een romige tegenhanger in dit recept voor heerlijke curry.

Recept: pittige curry

Ingrediënten (2-3 personen):

300 g kipfilet, in stukjes

1 blik kokosmelk

1 rode peper, fijngesneden (zaadjes naar smaak)

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook

1 tl paprikapoeder

zonnebloemolie

zout

rijst of naanbrood

Bereidingswijze:

Fruit ui en knoflook in olie. Snijd de kip in stukjes en bak goudbruin. Doe de rode peper en paprikapoeder erbij en bak kort mee. Schenk de kokosmelk in de pan en laat 10–15 minuten zachtjes pruttelen. Breng de curry op smaak met zout. Serveer met een scheutje kokosmelk of crème fraîche. Heerlijk met naanbrood of rijst.

Klik hier voor meer weekend-recepten. Dit recept komt uit Weekend editie 11, waarin ook meer recepten met peper te vinden zijn. Bestellen? Kan hier.

