Weekend-recept: Kokos-mangopudding

Tekst: Redactie Weekend

Kokos is een van die ingrediënten die je weekend direct een tropisch accentje geven. Het is niet alleen heerlijk in zoete gerechten, maar ook verrassend smaakvol in hartige maaltijden.

Kokos komt van de kokospalm, die vooral in tropische gebieden groeit. Zowel het vruchtvlees als het sap wordt gebruikt in de keuken. Kokos geeft gerechten een romige textuur, een lichte zoetheid en een subtiele nootachtige smaak. Wil je natuurlijk proeven en dat kan: met het recept voor deze kokos-mangopudding!

Recept: Kokos-mangopudding

Dit heb je nodig:

1 gelatineblaadje of plantaardig alternatief

200 ml kokosmelk

2 el suiker of honing

1 mango in blokjes

optioneel: geraspte kokos voor garnering

Zo maak je het:

Week de gelatine volgens de verpakking. Verwarm de kokosmelk met suiker tot het net begint te koken, haal van het vuur en los de gelatine erin op. Giet in glaasjes en laat minstens 2 uur opstijven in de koelkast. Garneer met mangoblokjes en eventueel geraspte kokos.

Ingrediënten direct in het digitale winkelmandje? Klik op de button:

Dit recept komt uit Weekend editie 6, waarin ook meer recepten met kokos te vinden zijn. Bestellen? Kan hier.

Foto: Getty Images