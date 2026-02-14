Recept: mango-kokospudding

Weekend-recept: Kokos-mangopudding

Tekst: Redactie Weekend

14/02/2026

Kokos is een van die ingrediënten die je weekend direct een tropisch accentje geven. Het is niet alleen heerlijk in zoete gerechten, maar ook verrassend smaakvol in hartige maaltijden.

Kokos komt van de kokospalm, die vooral in tropische gebieden groeit. Zowel het vruchtvlees als het sap wordt gebruikt in de keuken. Kokos geeft gerechten een romige textuur, een lichte zoetheid en een subtiele nootachtige smaak. Wil je natuurlijk proeven en dat kan: met het recept voor deze kokos-mangopudding!

Recept: Kokos-mangopudding

Dit heb je nodig:
1 gelatineblaadje of plantaardig alternatief
200 ml kokosmelk
2 el suiker of honing
1 mango in blokjes
optioneel: geraspte kokos voor garnering

Zo maak je het:
Week de gelatine volgens de verpakking. Verwarm de kokosmelk met suiker tot het net begint te koken, haal van het vuur en los de gelatine erin op. Giet in glaasjes en laat minstens 2 uur opstijven in de koelkast. Garneer met mangoblokjes en eventueel geraspte kokos.

Foto: Getty Images

