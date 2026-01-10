Recept: courgettepannenkoeken met hüttenkäse

Weekend-recept: Courgettepannekoeken met hüttenkäse

Tekst: Redactie Weekend

10/01/2026

De feestdagen liggen achter ons en traditiegetrouw slaan we in januari massaal aan het afslanken. We willen weer wat lichter eten, zonder in te leveren op smaak of gezelligheid. Eén ingrediënt dat deze maand niet in je koelkast mag ontbreken? Hüttenkäse. Het zachte, frisse kaasje is verrassend veelzijdig en past moeiteloos in een gezond eetpatroon. Maak bijvoorbeeld eens courgettepannekoekjes!

Hüttenkäse staat al jaren bekend als een ideaal dieetmaatje. Dat komt door drie eigenschappen: Allereerst is het hoog in eiwit: het vult goed en helpt je spiermassa op peil te houden, wat belangrijk is wanneer je bewuster eet. Ook is het laag in vet en calorieën: je krijgt de romige textuur zonder dat je er veel calorieën voor hoeft in te leveren. Tenslotte is het kaasje neutraal én veelzijdig: je kunt het combineren met zoet, hartig, fris of pittig. Dit maakt gezond eten niet alleen makkelijker, maar ook leuker. Zeker met dit recept:

Recept: Hartige courgettepannenkoekjes

Dit heb je nodig voor 2 personen:
1 courgette, geraspt
1 ei
2 el volkorenmeel
½ tl knoflookpoeder
snuf peper en zout
olijfolie om te bakken
4 el hüttenkäse
bosui

Bereidingswijze:
Meng courgette, ei, meel, knoflookpoeder, peper en zout. Verhit een scheutje olie in een pan en bak kleine pannenkoekjes goudbruin. Serveer met een royale lepel hüttenkäse en wat bosui.

Meer recepten met Hüttenkäse zijn te vinden in Weekend editie 1

