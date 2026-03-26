De skincare-routine van Sarah Jessica Parker (61) zal je verbazen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Geen dure serums of uitgebreide stappenplannen: Sarah Jessica Parker houdt haar avondroutine opvallend eenvoudig.

Waar veel Hollywood-sterren zweren bij een kast vol potjes en crèmes, pakt Sarah Jessica Parker het liever praktisch aan. In de podcast van schoonheidsspecialiste Caroline Hirons vertelde ze openhartig over haar opvallende gewoontes. Vooral de producten die ze gebruikt, zullen veel beautyliefhebbers verbazen.

Lees ook: Sarah Jessica Parker vindt sociale media geen plek voor politiek

Geen luxe remover

Het verwijderen van haar make-up begint voor Sarah Jessica Parker al op een manier die weinig glamour uitstraalt. Geen exclusieve reinigingsolie of dure balsem, maar gewoon reinigingsdoekjes van de drogist van ongeveer 2 euro per pakje. Daar heeft ze een heel praktische reden voor: ‘Ik gebruik ze omdat ik bang ben dat de hoeveelheid olie of product die ik draag de gootsteen zal verstoppen’, bekent Sarah Jessica.

Gewone zeep volstaat

Alsof dat nog niet verrassend genoeg is, gaat de actrice daarna nog een stap verder. Ze wast haar gezicht namelijk gewoon met zeep, zonder speciaal product voor de gezichtshuid. Daarbij maakt het haar weinig uit welk stuk zeep er voorhanden is. ‘Sommige mensen aarzelen een beetje als ik zeg dat ik zeep gebruik, omdat gezichtsreiniging voor velen een heel serieuze zaak is, maar het kan me niet schelen’, aldus de nuchtere actrice.

Afgekeken van haar man

De inspiratie voor die simpele aanpak vond Sarah Jessica bij haar man Matthew Broderick. Volgens haar heeft hij met een simpel blok zeep een prachtige huid, iets waar ze zich zelfs een beetje over verbaast. ‘Mijn man gebruikt een simpel blok zeep en heeft een prachtige huid. Het maakt me bijna boos, want hij draagt niet eens make-up en toch heeft hij een perfecte huid. Dus, eerlijk gezegd, gebruik ik elke willekeurige zeep. Het maakt me echt niet uit.’

Bron: Nouveau. Foto: Getty Images