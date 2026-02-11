Teun Föhn: ‘Margriet van der Linden en ik begrijpen elkaar’

Tekst: Emelie van Kaam

Toen Teun Föhn en Margriet van der Linden elkaar ontmoeten tijdens de opnames Vals Spel ontstond er onmiddellijk een vriendschap tussen de twee. Ze herkenden veel van zichzelf in elkaar, doordat ze in hun jeugd een vergelijkbare strijd hebben moeten voeren. “We snappen elkaar en voelen elkaar aan,” aldus Teun deze week in Weekend.

Tijdens het tv-programma Vals Spel bloeide er een innige vriendschap op tussen Teun Föhn en Margriet van der Linden. Volgens Teun klikte het gelijk tussen de twee. “We hebben dezelfde achtergrond, dus we begrepen elkaar meteen goed. Intussen kunnen we elkaar lezen.”

Gevecht

Hoe ziet die achtergrond er dan uit? “We zijn beiden homoseksueel en komen uit de reformatorische hoek,” aldus Teun. “We hebben hetzelfde gevecht moeten voeren en hebben daardoor een zware jeugd gehad. Alleen heeft zij de keuze gemaakt om weg te gaan en ik ben in de gemeenschap gebleven.”

Verlangen

Teun maakte in Margriet het verlangen los om over haar verleden te praten. “Natuurlijk vond ik dat heel fijn. We snappen elkaar en voelen elkaar aan. Alleen heb ik veel en goed contact met mijn familie, bij Margriet is dat anders. Zij zijn uitgesprokener over haar leven.”

Foto: ANP