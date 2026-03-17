Pia Douwes wilde kinderen met deze collega

Tekst: Sabine Krouwels

Dat Pia Douwes nooit kinderen kreeg is, zoals ze zelf zegt, geen “zwaarte” in haar leven, maar wel iets dat dat haar zo nu en dan raakt en waar ze nog wel eens een traantje om laat. Ooit was er namelijk wel sprake van een mogelijk kind en wel met een van haar collega’s, deelt ze deze week in Weekend. “Daar zijn daadwerkelijk gesprekken over geweest.”

Ter ere van haar veertigjarig jubileum als musicalactrice maakte Pia Douwes de zeer persoonlijke voorstelling Pia… Up Close & Personal. Een stuk dat geen lofzang is van haar successen op het toneel, maar juist de persoon achter de actrice laat zien. Pia staat dan ook voor het eerst niet in een voorstelling als iemand anders, maar als zichzelf en ze laat zeer kwetsbare onderwerpen de revue passeren.

Fantasie

Zo gaat de voorstelling onder meer over het stemverlies waar Pia door werd overvallen na het overlijden van haar vader en hoe haar stem daarna nooit meer echt de oude is geworden en daardoor niet altijd meer doet wat ze wil. Ook bespreekt ze haar kinderwens en fantaseert ze over de dochter die ze nooit heeft gekregen. Een scène die doet denken dat deze dochter er ook echt had kunnen zijn. “Dat klopt, want het is allemaal autobiografisch”, vertelt ze deze week in Weekend. “Daar zijn met Ivo Chundro, mijn tegenspeler, daadwerkelijk gesprekken over geweest.”

Traantje

Door onder meer het leven en hun werk kwam een kind er niet en Pia is tot op de dag van vandaag kinderloos. “Soms is dat wel moeilijk. Af en toe doe dat wel wat met me. Daar laat ik nog weleens een traantje om. Ik ben er nu helemaal oké mee, dat zeg ik heel eerlijk. Het is geen zwaarte in mijn leven, maar het raakt me soms wel.”

Foto: ANP