Anp 455921829

Martijn Krabbé is als een vader voor Roos Reedijk

Tekst: Emelie van Kaam

30/09/2025

Roos Reedijk heeft een bijzondere band met haar collega Martijn Krabbé. De presentator was een grote steun voor haar toen ze voor het allereerst televisiewerk ging doen. Hij is daarom niet alleen een vriend, maar ook een grote inspiratiebron voor haar. “Hij is ook altijd wel een soort vader voor mij geweest,” deelt ze deze week in Weekend.

Roos Reedijk is apetrots dat Martijn Krabbé genomineerd is voor Televisier-Ring in de categorie Beste Presentator. De band die ze heeft met haar Kopen Zonder Kijken-collega betekent namelijk heel veel voor haar. “Hij is een vriend en een inspiratiebron.”

Lees ook: Dit is het gezin van interieurstylist Roos Reedijk

Ingeslingerd

Hun band gaat voor Roos zelfs een stapje verder dan dat. “Hij is ook altijd wel een soort vader voor mij geweest, die zei: “Je kan het en je doet het goed”.” Die steun was iets dat ze nodig had toen ze begon met televisiewerk. “Ik kom niet uit de televisiewereld, ik ben er echt een beetje ingeslingerd. Door hem kon ik gewoon mijzelf zijn en heb ik niet het gevoel gehad dat ik dingen moet doen, of iets op een bepaalde manier.”

Inborst

Ook roemt Roos Martijn om zijn immer positieve instelling, zelfs nu hij zo ziek is. “Ik zie dat hij echt altijd zijn best doet om het mensen naar hun zin te maken. Of dat nu voor of achter de schermen is, dat zit gewoon in zijn inborst.”

Ons hele gesprek met Roos Reedijk lees je in Weekend editie 40. Hierin gaat ze onder meer nog dieper in op haar band met Martijn Krabbé. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party B&B Vol Liefde Eveline

Paragnost Thomas Woolthuis over Eveline van B&B Vol Liefde: ‘Haar nieuwe relatie is niet blijvend’

Eveline Engels (51) was deze zomer één van de singles met een Bed & Breakfast die op tv zocht naar liefde. Die leek ze hebben gevonden bij ondernemer Bart Muller uit Blaricum, die onlangs twee grote interviews aan Party gaf. Maar toen Bart zich stapelverliefd meldde in haar B&B in Italië, maakte Eveline bekend niet…
Weekend Expeditie Robinson Florentien van der Meulen

Dubbel pech voor Florentien van der Meulen in Expeditie Robinson

Florentien van der Meulen krijgt het zwaar in Expeditie Robinson. Een oogprobleem bemoeilijkt haar zicht, terwijl uitdagende duels en onverwachte beslissingen van de stam haar flink op de proef stellen.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (77)

9 lezeressen over de hobby van hun man: ‘Ik stofzuigde per ongeluk de Titanic omver’

Handenvol geld, uren onder de pannen of je fiets niet uit de schuur kunnen pakken. 9 lezeressen over hoe ze zouden willen dat hun man een andere hobby had. “Als hij naar zijn aquarium kijkt, besta ik niet meer.”
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie