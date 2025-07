Marjolijn Touw vond eigen identiteit ontwikkelen lastig

Tekst: Emelie van Kaam

Marjolijn Touw is blij dat de begintijd van haar carrière al bijna veertig jaar achter haar ligt. Tegenwoordig is er zoveel concurrentie dat mensen nóg beter moeten zijn, vertelt ze deze week in Weekend. “Blij dat ik dat niet meer mee hoef te maken.”

Marjolijn Touw zit bijna veertig jaar in het vak. Haar carrièrepad is niet altijd makkelijk geweest, vertelt ze deze week in Weekend. Al denkt ze dat het tegenwoordig voor jonge mensen nóg lastiger is. “Er zijn weliswaar veel producties, maar er is ook veel aanwas doordat er veel opleidingen bij zijn gekomen. De concurrentie is groot, mensen moeten nóg beter zijn. Ik ben blij dat ik dat niet meer hoef mee te maken.”

Lees ook: Musicalster Marjolijn Touw denkt nog niet aan stoppen: geen idee wat ik anders moet gaan doen

Identiteit

Waar Marjolijn in haar begintijd wel moeite mee had: het ontwikkelen van een eigen identiteit. “In het begin ben je altijd onzeker, want wat kan ik? Ik kan wel zingen, spelen en een beetje dansen, maar hoe ontwikkel je je dan verder?

Vertrouwen

Gelukkig kreeg Marjolijn rollen die goed bij haar pasten, waardoor ze zich verder kon ontwikkelen. “Daar krijg je vertrouwen van, zo ook van de regisseur en de mensen om je heen. En dan krijg je mooie recensies. Daar groei je van.”

Ons hele gesprek met Marjolijn Touw lees je in Weekend editie 31. Hierin vertelt ze onder meer over haar burn-out en ouder worden. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: …