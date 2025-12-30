Late avondshow eiste bijna tol van huwelijk Beau van Erven Dorens

Tekst: Boris van Zonneveld

Getrouwd zijn met Beau van Erven Dorens is niet altijd makkelijk, dat weet de presentator ook zelf als geen ander. In zijn tijd bij RTL Late Night zagen hij en zijn vrouw Selly elkaar praktisch niet en ook zijn eigenzinnige karakter maakt hem een unieke man om mee te leven. Toch zijn de twee al decennialang bij elkaar. Hun geheim onthult Beau deze week in Weekend. “Ze is de rots waar ik op bouw.”

Beau van Erven Dorens is gezegend met een tomeloze ambitie en drang om te presteren. Dat is op zakelijk vlak fijn, maar kent in zijn privéleven een keerzijde. Zijn vrouw Selly en hun vier zonen – Bobbie, Tijn, Bram en Jan – zijn minder te spreken over zijn tv-avonturen. Toen bekend werd dat hij weer de late avond zou gaan doen, ditmaal voor RTL Tonight, sloeg de schrik hen om het hart. “Mijn vrouw ziet er wel tegenop dat ik ’s avonds laat weg zal zijn.”

Wekker

De herinneringen aan 2017, toen hij RTL Late Night presenteerde, lagen nog vers in het geheugen. “Toen ik RTL Late Night deed, hebben we elkaar gewoon níet gezien. Dat was een show van anderhalf uur en daarmee was ik de hele dag bezig. Ik werd er knettergek van, maar ik vond het ook heel leuk. Selly zag mij alleen om half één ’s nachts, als ik tegen haar aankroop, en om een uur of zeven ging de wekker weer.”

Rots

Ondanks deze moeilijke periode, die van mening ander huwelijk misschien wel het einde had betekend, bleven Beau en Selly bij elkaar. Hun geheim? “Toch wel elkaar accepteren zoals we zijn. Ik ben best een rare man. Ik wil af en toe iets heel geks doen en zij moet dan aanzien hoe ik iets stoms doe of ergens een avontuur beleef. Zij is echt de rots waar ik op bouw, dat is ze nog steeds.”

Foto: ANP