Lachend publiek confronteert Tamar Floor

Tekst: Sabine Krouwels

Dat Tamar Floor een vol lichaam heeft doet haar niets en wat andere mensen daarover denken nog minder. Toch wordt ze in de musical Hairspray wel regelmatig geconfronteerd met het feit dat ze geen maatje 32 heeft. “Dat komt door het publiek.”

Tamar Floor was naar eigen zeggen van jongs af aan al “een klein meisje met overgewicht” en dat is gedurende haar leven nooit veranderd. Zelf heeft ze daar absoluut geen problemen mee. “Ik trek me er niet zoveel van aan wat mensen van me vinden. Dat heb ik al vrij snel los kunnen laten. Mensen mogen je of niet, en dat is ieders goed recht.”

Lees ook: The Crown-actrice Meg Bellamy werd gepest: ‘Te dik om Kate te spelen’

Confronterend

Toch wordt Tamar door haar hoofdrol in de musical Hairspray meer geconfronteerd met haar lichaam dan ooit. Als Tracy krijgt ze avond aan avond nare opmerkingen naar haar hoofd, al kan ze die goed naast zich neerleggen. Maar er zijn zeker momenten dat het even binnenkomt. “Gek genoeg niet eens door mijn collega’s, maar door het publiek.”

Lachen

Want het publiek lacht het hardst om grappen over dikke mensen, ervaart Tamar. “Ik vind dat helemaal goed en ik lach ook om mezelf. Privé maak ik de meeste grappen over mezelf, dus ik kan het goed hebben als mensen erom moeten lachen. Maar er zijn heus momenten dat ik even denk: o ja, het is wel een heel harde bevestiging dat we er nog niet zijn.”

