Henny Huisman fel op scheidingen

Tekst: Sabine Krouwels

Henny Huisman en zijn vrouw Lia zijn vijftig jaar getrouwd. Een unieke prestatie die veel jonge stellen tegenwoordig bij lange na niet halen, ziet hij. Wat Henny betreft gooien mensen te snel de handdoek in de ring, deelt hij deze week in Weekend. “Als je elkaar eeuwige trouw hebt beloofd, dan heb je elkaar eeuwige trouw beloofd.”

Vorig jaar waren Henny Huisman en zijn vrouw Lia vijftig jaar getrouwd. Een geheim hoe ze het zo lang met elkaar volhouden hebben ze niet. “Het gaat vanzelf,” aldus Henny. “Je moet een beetje geluk hebben met elkaar. Je moet niet jaloers zijn op elkaar en elkaar loslaten. Niet in de zin van een vrij huwelijk of zo, maar je moet wel je eigen winkeltje hebben en dat van elkaar respecteren. En respect hebben voor elkaar.”

Lees ook: Kleindochter slaat terug naar Henny Huisman: ‘Dit is echt niet waar’

Koek

Die instelling mist Henny nog wel eens als hij om zich heen kijkt bij jonge stellen. Hij vindt het totaal onnodig dat mensen tegenwoordig na enkele jaren huwelijk al de handdoek in de ring gooien. “Dan zeggen ze: “De koek is op”, maar er is nooit koek geweest!”

Klapscheet

Geduld is volgens Henny een van de belangrijkste dingen als je een huwelijk wilt laten slagen. “Er is weleens wat. Nou, oké. Maar ze gaan nu om de klapscheet uit elkaar. Als je elkaar eeuwige trouw hebt beloofd, dan heb je elkaar eeuwige trouw beloofd. Als je dan al na drie jaar denkt: ik vind het niks, ik geef er de brui aan, tja…”

Ons hele gesprek met Henny Huisman lees je in Weekend editie 2. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP