Henk Schiffmacher te zwaar, maar wil niet afvallen

Tekst: Emelie van Kaam

Nu Henk Schiffmacher ouder wordt merkt hij dat zijn mobiliteit begint te lijden onder zijn gewicht. Maar van afvallen wil de tattoo-artiest niets weten, bekent hij deze week in Weekend. “Ik hou van lekker eten. Daar heb ik geen grenzen in en dat wil ik ook niet.”

Henk Schiffmacher wordt een dagje ouder en dat begint hij te merken. Hij wordt iets warriger en zijn mobiliteit wordt minder. Al komt dat laatste ook omdat hij, in zijn woorden, “iets te zwaar” is. “Dat moet ik allemaal meesjouwen.”

Lees ook: Henk Schiffmacher liep filmcarrière mis door soa

Obesitas

Dat gewicht is iets van de laatste jaren, bekent Henk. “Met mijn dochter ben ik begonnen mijn foto’s uit de jaren zeventig te archiveren. En dan zie je dat obesitas in 74-75 nog niet eens bestond. Dat is later gekomen. Daar heb ik ook last van.”

Grenzen

Toch staat afvallen niet net als bij menig ander bovenaan Henks lijstje goede voornemens. “Ik hou ontzettend veel van een lekker biertje en van lekker eten. Daar heb ik geen grenzen in en dat wil ik ook niet. Het bevalt me wel zo. Mijn tijd op aarde zie ik zo: op een gegeven moment is het op en dan is het maar gewoon op. Klaar is Kees.”

Ons hele gesprek met Henk Schiffmacher lees je in Weekend editie 1. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: Getty Images