Hans Klok positief over verzoening Geer en Goor

Tekst: Emelie van Kaam

Hans Klok is ervan overtuigd dat Gerard Joling en Gordon hun jarenlange ruzie makkelijk kunnen oplossen. “Zet ze samen in een kamer met een fles wijn en het is binnen vijf minuten uitgepraat,” claimt hij deze week in Weekend.

Als het aan Hans Klok had gelegen was de jarenlange ruzie tussen Gerard Joling en Gordon allang weer bijgelegd. Ooit gaf hij aan de twee weer bij elkaar te willen brengen, maar zijn pogingen waren tevergeefs. “Het is me niet gelukt. Als een van de partijen dat resoluut afwijst, heeft het geen zin om de andere te benaderen,” aldus de illusionist.

Fles wijn

Hans vindt het jammer dat de twee er niet voor open staan om de strijdbijl te begraven en is ervan overtuigd dat wanneer ze zich hiervoor open zouden stellen, dit in een mum van tijd gepiept is. “Ik denk dat als je ze samen in een kamer zet met een fles wijn, de ruzie in vijf minuten is uitgepraat. Het is vaak de druppel die de emmer doet overlopen, in plaats van dat je nog weet waar het over ging.”

