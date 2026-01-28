Hans Kazàn Illusionist Portret

Hans Kazàn werd jarenlang bedreigd

Tekst: Sabine Krouwels

28/01/2026

Toen Hans Kazàn zijn eerste stappen in de Nederlandse televisiewereld zette gebeurde er iets wat hij van tevoren nooit had verwacht: hij werd bedreigd. Jarenlang ontving hij nare telefoontjes en brieven. De goochelaar wist maar al te goed wie hier achter zaten, deelt hij deze week in Weekend. “Het werd gevoed door jaloezie.”

Toen Hans Kazàn zijn eerste stappen in de Nederlandse televisiewereld zette gebeurde er iets wat hij van tevoren nooit had verwacht: hij werd bedreigd. Jarenlang ontving hij nare telefoontjes en brieven. De goochelaar wist maar al te goed wie hier achter zaten, deelt hij deze week in Weekend. “Het werd gevoed door jaloezie.”

Jaren geleden begon de goochelcarrière van Hans Kazàn in het tv-programma Ren Je Rot. Hier legde hij aan kinderen uit hoe zijn trucs werkten en dat werd hem door zijn collega’s allesbehalve in dank afgenomen. Het leidde zelfs tot serieuze bedreigingen. “Dat was heel heftig. Als mensen roepen dat ze je huis in de fik gaan steken of je vrouw te grazen gaan nemen, dan stap je ’s avonds niet meer rustig in de auto naar een optreden.”

Lees ook: Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Sudderen

Omdat het internet destijds nog niet bestond, kwamen de bedreigingen gewoon door de brievenbus binnen. “Tegenwoordig noemen we dat toetsenbordridders, maar destijds kwam het per brief en telefoon. Dat sudderde enkele jaren door.”

Jaloezie

De brieven en telefoontjes waren afkomstig van collega’s van Hans. “Wat oudere goochelmeneren die erg fanatiek waren.” Hij wist ook dondersgoed wat hun beweegredenen waren. “Het begon met trucjes uitleggen en dat je daarmee het vak onderuit haalt, maar dat werd gevoed door jaloezie. Ik was namelijk elke week op televisie en zij niet.”

Ons hele gesprek met Hans Kazàn lees je in Weekend editie 5. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Weekend Winter Vol Liefde Robin van Pearl Horizontal

Winter Vol Liefde-kandidaat haalt uit naar concurrent Pearl: ‘Wanhopig’

De sfeer in Zweden leek gevonden toen Pearl bij Robin aanschoof: twee mensen die elkaar de ruimte geven en zichtbaar genieten. Maar het spel krijgt een nieuwe wending nu Mandy uit Breda binnenstapt en het duo verandert in een drietal. Al snel wordt duidelijk: de concurrentie is officieel geopend.
Party Winter Vol Liefde Robin (van Pearl) Zweden Horizontal

Mandy noemt Pearl “Desperate” in ‘Winter Vol Liefde’ en Robin kijkt toe

In Zweden verandert de stilte van Robin in een speelveld zodra Mandy arriveert. De toon wordt gezet in de auto, met één woord dat blijft hangen: “Desperate!” En daarmee krijgt de dynamiek tussen drie mensen plots scherpe randjes.
Vriendin tanden poetsen

Wat is nou écht beter: vóór of na het ontbijt je tanden poetsen?

De één pakt eerst de tandenborstel, de ander schuift eerst aan het ontbijt. Maar wat is eigenlijk beter voor je tanden: poetsen voor of na het eten?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Sabine