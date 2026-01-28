Hans Kazàn werd jarenlang bedreigd

Tekst: Sabine Krouwels

Toen Hans Kazàn zijn eerste stappen in de Nederlandse televisiewereld zette gebeurde er iets wat hij van tevoren nooit had verwacht: hij werd bedreigd. Jarenlang ontving hij nare telefoontjes en brieven. De goochelaar wist maar al te goed wie hier achter zaten, deelt hij deze week in Weekend. “Het werd gevoed door jaloezie.”

Jaren geleden begon de goochelcarrière van Hans Kazàn in het tv-programma Ren Je Rot. Hier legde hij aan kinderen uit hoe zijn trucs werkten en dat werd hem door zijn collega’s allesbehalve in dank afgenomen. Het leidde zelfs tot serieuze bedreigingen. “Dat was heel heftig. Als mensen roepen dat ze je huis in de fik gaan steken of je vrouw te grazen gaan nemen, dan stap je ’s avonds niet meer rustig in de auto naar een optreden.”

Sudderen

Omdat het internet destijds nog niet bestond, kwamen de bedreigingen gewoon door de brievenbus binnen. “Tegenwoordig noemen we dat toetsenbordridders, maar destijds kwam het per brief en telefoon. Dat sudderde enkele jaren door.”

Jaloezie

De brieven en telefoontjes waren afkomstig van collega’s van Hans. “Wat oudere goochelmeneren die erg fanatiek waren.” Hij wist ook dondersgoed wat hun beweegredenen waren. “Het begon met trucjes uitleggen en dat je daarmee het vak onderuit haalt, maar dat werd gevoed door jaloezie. Ik was namelijk elke week op televisie en zij niet.”

Foto: ANP