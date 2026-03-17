Hanna Verboom: ‘Dacht dat m’n leven voorbij was’

Tekst: Sabine Krouwels

Toen Hanna Verboom te horen kreeg dat ze bipolair is viel de grond onder haar voeten weg. Zeker toen haar ook nog eens werd verteld dat ze er nooit over mocht praten, want wie wil nou een actrice inhuren die worstelt met haar mentale gezondheid? Door haar eigen ervaringen maakt ze zich nu hard om deze stigma’s te doorbreken, deelt ze deze week in Weekend. “We moeten er anders naar gaan kijken.”

Hanna Verboom kreeg op haar negentiende twee psychoses. Niet veel later volgende haar diagnose: bipolair. Een enorme schok voor de actrice. “Ik dacht dat m’n leven voorbij was. En toen kreeg ik ook nog eens te horen dat ik er nooit over mocht praten. Ik was aan het acteren en als je te maken hebt met mentale worstelingen vinden mensen het minder makkelijk om je in te huren.”

Stigma’s

Volgens Hanna zijn er te veel onnodige stigma’s rondom dit onderwerp. “De helft van Nederland krijgt in z’n leven te maken met mentale problemen, maar twee derde van de werkgevers iemand die daarmee worstelt liever niet aan. We moeten daar anders naar gaan kijken.”

Superkrachten

Hanna ziet het feit dat de hersenen van sommige mensen net iets anders werken juist als een kracht. “ADHD’ers zijn de beste ondernemers. Mensen met een bipolaire diagnose zijn vaak erg creatief. Mensen op het autistisch spectrum zijn juist goed in details. Tuurlijk, dat brengt ook uitdagingen, maar profiteer nou van die talenten! Het zijn superkrachten.”

Foto: ANP