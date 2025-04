Gerard Joling: ‘Niemand weet wat ik bezit’

Tekst: Boris van Zonneveld

Gerard Joling zit er warmpjes bij, naar nu de 65 nadert moet hij toch gaan nadenken wat er met zijn geld gebeurt mocht hij ooit komen te overlijden. De zanger heeft namelijk geen partner of kinderen. Daarbij lijkt hij open te staan voor drastische maatregelen, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik denk dat ik de fik erin steek.”

Gerard Joling is een van de rijkste artiesten van ons land en met de 65 in zicht moet hij stiekem een beetje gaan nadenken over wie dat fortuin krijgt wanneer hij er ooit niet meer is. Al lijkt de zanger daar zelf niet zo wakker van te liggen. “Niemand weet wat ik bezit,” vertelt hij deze week in Weekend. “Ik leef lekker zoals ik leef, geld is nooit mijn prioriteit geweest.”

Fik erin

Toch heeft hij zijn gedachten al wel een beetje over zijn erfenis laten gaan. Al kwam daar wel een ludieke conclusie uit. “Als ik er niet meer ben, dan zal mijn geld ergens naartoe gaan. Nou, ik denk dat ik het in de fik steek. Dan kunnen ze er ook geen ruzie om maken.”

