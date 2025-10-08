Everon Jackson Hooi

Everon Jackson Hooi moest geliefde bijna half jaar missen

Tekst: Emelie van Kaam

08/10/2025

Toen Everon Jackson Hooi zijn vriend Jozua na bijna een half jaar weer zag, was dat best een beetje vreemd, geeft hij deze week toe in Weekend. “We moesten wel even wennen, we waren in totaal toch vijf maanden zonder elkaar.”

Everon Jackson Hooi lastte een stop van drie maanden in bij Goede Tijden, Slechte Tijden om samen met zijn vriend Jozua te reizen. Jozua was op dat moment al bijna een half jaar onderweg, een periode waarin de twee elkaar dus moesten missen. “We moesten wel even wennen, we waren in totaal toch vijf maanden zonder elkaar,” aldus Everon.

Zwaar

Zo lang zonder zijn geliefde ging Everon niet in de koude kleren zitten. “Natuurlijk was het zwaar en ook moeilijk, maar tegelijkertijd vliegt de tijd voorbij als je veel te doen hebt. Maar hij is wel mijn geliefde, ja.”

Onwennig

Elkaar na zo’n lange tijd weer zien was voor de twee een beetje onwennig. “Die eerste ontmoeting ging zo van: oké, hoi, hoi. Maar voor je het weet ben je weer van alles aan het zien en doen met elkaar en is het weer als vanouds.”

Foto: ANP

