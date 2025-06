Estelle Cruijff: ‘Ik krijg dickpics’

Tekst: Boris van Zonneveld

Na een turbulent liefdesleven is Estelle Cruijff even helemaal tevreden in haar eentje. Maar aandacht is er genoeg, zeker via sociale media, vertelt ze deze week in Weekend. Al gaat ze daar voorzichtig mee om. “Ik kijk wel of iemand echt is wie hij is.”

Estelle Cruijf heeft door voorgaande relaties haar lesjes wel geleerd. Waar ze eerst nog openstond voor een nieuwe relatie, is ze momenteel happy single en dus niet op zoek naar een partner. Al wil dat niet zeggen dat haar digitale inbox niet regelmatig volstroomt met berichten. Gewenst en ongewenst, vertelt ze deze week in Weekend. “O ja hoor, dickpics krijg ik ook. Small dicks, big dicks… Het is wat het is.” Een reactie krijgen deze mensen nooit. “Nee, ben je gek. Heb ik geen zin in. Geen tijd voor ook.”

Tinder Swindler

Zo af en toe levert zo’n DM toch wel wat gezelligs op. “Ja, ik heb weleens leuke berichten binnengekregen. Tegenwoordig hoef je iemands telefoonnummer niet te hebben en kun je gewoon een leuk bericht sturen. En helemaal als het dan een geverifieerd vinkje heeft. Maar dat kun je tegenwoordig kopen, dus dat telt niet meer.” Estelle blijft dan ook altijd alert op met wie ze contact heeft via sociale media. “Ik kijk wel of iemand echt is wie hij is. Dat je niet zo’n Tinder Swindler treft. Of dat mensen denken dat ze echt met Beyoncé aan het appen zijn, of met Justin Timberlake. Nee, laten we dat even goed onderscheiden van elkaar.”

