Dít is de grootste frustratie van Tijl Beckand

Tekst: Sabine Krouwels

De allergrootste opvoedfrustratie van Tijl Beckand? Schermen. Ze zijn overal en eisen alle aandacht op. Dat je als ouder je kind tegenwoordig moet overtuigen dat ze buiten moeten gaan spelen in plaats van de hele dag naar een scherm te turen, frustreert hem enorm, deelt hij deze week in Weekend. “Het is gewoon niet leuk meer.”

Als het op het opvoeden van zijn kinderen aankomt heeft Tijl Beckand één grote frustratie. “Een waarvan ik denk dat ik die met veel ouders deel: het scherm. Het altijd aanwezige grote en kleine scherm dat alle aandacht opeist terwijl je denkt: vroeger was ik superblij met voetballen en een vlieger of buitenspelen überhaupt.”

Lees ook: Tijl Beckand heeft spijt van veilige keuzes

Uitdaging

Helaas ziet Tijl dat het scherm het daar tegenwoordig steeds vaker van wint. “Nu moeten wij, mijn generatie ouders, de strijd aangaan met iets dat wij niet kennen van vroeger. Wat ik de allergrootste uitdaging vindt, is dat je kinderen moet overtuigen dat ze naar buiten moeten gaan om bijvoorbeeld te voetballen, terwijl ik dat als kind zélf graag wilde. Dat hoefde niemand aan mij voor te stellen.”

Verschrikkelijk

Tijl vindt de onophoudelijke aanwezigheid van het scherm ronduit verschrikkelijk. “Het hoeft maar eventjes stil te vallen in een gesprek en iedereen pakt z’n telefoon erbij. Waar dan ook. Dat is gewoon niet leuk meer. Het is ook niet goed voor je hersenen.”

Ons hele gesprek met de broer van Tijl Beckand lees je in Weekend editie 11. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP