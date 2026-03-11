Dít is de droom van Antje Monteiro

Tekst: Sabine Krouwels

Antje Monteiro is blij dat vrouwen van over de vijftig tegenwoordig niet meer automatisch afgeschreven zijn. Zelf geniet ze ook nog volop van het leven én haar carrière, die almaar diverser en uitgebreider blijft worden. “Daar hoop ik andere vrouwen mee te inspireren”, deelt ze deze week in Weekend. “Je kunt doorgaan zolang je wilt.”

Antje Monteiro mag in april dan wel 57 worden, uitgeleerd is ze naar eigen zeggen nog lang niet. Sterker nog, de musicalster en onderneemster voegde onlangs een nieuwe functie aan haar cv toe, namelijk die van radiopresentatrice. Iets dat ze nooit verwacht had. “Dat stond niet op m’n verlanglijstje, maar ben ik gaan doen omdat het op m’n pad kwam.”

Inspireren

Antje is blij dat vrouwen van in de vijftig tegenwoordig niet uitgerangeerd zijn, maar zich nog volop kunnen blijven ontwikkelen. “Daar hoop ik andere vrouwen mee te inspireren. We zijn nog lang niet afgeschreven! Je kunt doorgaan zolang je wilt. Er valt nog genoeg aan jezelf te ontdekken, daar hangt wat mij betreft geen leeftijd aan.”

Gaaf

Zelf heeft Antje nog tal van dromen. Zo hoopt ze haar thuissportbedrijf Fit At Home nog groter te kunnen maken, maar er zijn ook persoonlijke wensen de ze hoopt in vervulling te laten gaan. “Ik heb nog nooit een eigen theatershow gemaakt, dus dat zou ik nog wel gaaf vinden.”

Foto: ANP