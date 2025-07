Antje Monteiro machteloos tijdens burn-out dochter

Tekst: Sabine Krouwels

Antje Monteiro vond het niet makkelijk om toe te kijken hoe haar dochter Romy door een burn-out ging. Maar terugkijkend op die periode ziet ze ook waardevolle lessen die zowel zij als Romy leerden, vertelt ze deze week in Weekend.

Antje Monteiro moest machteloos toekijken hoe haar dochter Romy leed onder een burn-out en dat vond ze best wel zwaar. “Dat was niet makkelijk, maar gek genoeg kan ik het achteraf ook zien als een mooie periode omdat er veel leermomenten waren. Het was een periode waarin we veel hebben geleerd over onszelf, het leven en veerkracht.”

Ook bracht het moeder en dochter nóg dichter naar elkaar. “Romy en ik zijn superclose, nu misschien zelfs nog closer, als dat haar zou kunnen.” Maar Antje bemoeide zich niet met de manier waarop Romy herstelde. “Ik ben haar moeder, maar het is haar pad. Ze moet het zelf doen.”

Moederrol

Toch vond Antje het ook wel weer fijn om even in een moederrol te kunnen kruipen. “Ik ben er altijd geweest om haar op te vangen als ze me nodig had en daar heeft ze gebruik van gemaakt. Ik was heel blij dat ik daarin mijn moederrol weer kon vervullen.”

Foto: ANP