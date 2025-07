De dromen van Samantha Steenwijk

Tekst: Emelie van Kaam

Volgend jaar wordt Samantha Steenwijk veertig en daar ziet ze stiekem best een beetje tegenop. Al betekent dat niet dat ze kleiner is gaan dromen. Sterker nog, misschien droomt ze zelfs wel groter dan ooit. “We laten onze kinderwens niet varen,” vertelt ze deze week in Weekend.

De veertigste verjaardag van Samantha Steenwijk komt langzaam maar zeker dichterbij en dat vindt de zangeres best een dingetje. “Ik wil lekker jong blijven. Maar als je veertig bent, zit je al op de helft van je leven. Jeetjemina…”

Boerderij

Dromen heeft Samantha gelukkig nog genoeg. Zoals een boerderij kopen samen met haar vrouw Daisy en die helemaal opknappen. “Daisy is opgegroeid met boten en ik heb een grote liefde voor paarden. Als je dat met elkaar wilt combineren, heb je een boerderij nodig aan het water.”

Kinderwens

Nog een droom: een kindje. “Ik zeg niet dat het dit jaar of volgend jaar gaat gebeuren, maar we willen het wel heel graag,” aldus Samantha. “De tijd gaat dringen natuurlijk. En het is ook niet zo even gebeurd bij ons. Maar we laten onze kinderwens absoluut niet varen.”

