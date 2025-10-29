Danny Froger

Danny Froger snapt populariteit realityserie niet

Tekst: Emelie van Kaam

29/10/2025

De nieuwe realityserie van de familie Froger staat op het punt van beginnen. Toch snapt oudste zoon Danny Froger nog steeds niet waarom mensen zo graag naar zijn familie kijken, deelt hij deze week in Weekend. “Wij gaan gewoon op vakantie, net als iedere andere familie.”

Vanaf 5 november is de familie Froger te zien in een nieuwe serie op TLC. Maar Danny Froger snapt niet dat mensen daar zo graag naar kijken. “Ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat mensen het leuk vinden. Wij gaan gewoon op vakantie, net als iedere andere familie, maar mensen vinden het wel heel leuk om naar te kijken.”

Grappig

Ondanks deze initiële verbazing blijkt Danny toch wel te snappen waarom mensen graag naar hen kijken. “Ook dit jaar hebben we weer veel leuke dingen gedaan en het was op een bepaald moment heel grappig. Eigenlijk snap ik het dus wel dat mensen het leuk vinden om naar ons te kijken, haha.’

Slaapkamer

Voor zichzelf heeft Danny weinig eisen qua wat er wel of niet gefilmd mag worden. “Hoewel ik geen mensen in mijn slaapkamer hoef te hebben.” Met betrekking tot zijn dochters ziet hij dat anders. “Bij hen hem wel ik wel een grens, namelijk hoe vaak ze in beeld worden gebracht en hoeveel we dat toelaten.”

Ons hele gesprek met Danny Froger lees je in Weekend editie 44. Hierin vertelt hij onder meer hoe hij omgaat met het feit dat zijn oudste dochter door begint te krijgen dat haar vader, opa en oma bekende Nederlanders zijn. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

