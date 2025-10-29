Danny Froger snapt populariteit realityserie niet

De nieuwe realityserie van de familie Froger staat op het punt van beginnen. Toch snapt oudste zoon Danny Froger nog steeds niet waarom mensen zo graag naar zijn familie kijken, deelt hij deze week in Weekend. “Wij gaan gewoon op vakantie, net als iedere andere familie.”

Vanaf 5 november is de familie Froger te zien in een nieuwe serie op TLC. Maar Danny Froger snapt niet dat mensen daar zo graag naar kijken. “Ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat mensen het leuk vinden. Wij gaan gewoon op vakantie, net als iedere andere familie, maar mensen vinden het wel heel leuk om naar te kijken.”

Grappig

Ondanks deze initiële verbazing blijkt Danny toch wel te snappen waarom mensen graag naar hen kijken. “Ook dit jaar hebben we weer veel leuke dingen gedaan en het was op een bepaald moment heel grappig. Eigenlijk snap ik het dus wel dat mensen het leuk vinden om naar ons te kijken, haha.’

Slaapkamer

Voor zichzelf heeft Danny weinig eisen qua wat er wel of niet gefilmd mag worden. “Hoewel ik geen mensen in mijn slaapkamer hoef te hebben.” Met betrekking tot zijn dochters ziet hij dat anders. “Bij hen hem wel ik wel een grens, namelijk hoe vaak ze in beeld worden gebracht en hoeveel we dat toelaten.”

Voor zichzelf heeft Danny weinig eisen qua wat er wel of niet gefilmd mag worden. "Hoewel ik geen mensen in mijn slaapkamer hoef te hebben." Met betrekking tot zijn dochters ziet hij dat anders. "Bij hen hem wel ik wel een grens, namelijk hoe vaak ze in beeld worden gebracht en hoeveel we dat toelaten."