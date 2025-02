Boer Tom over pasgeboren dochter: ‘Nu al voorzichtiger’

Tekst: Sabine Krouwels

Boer Tom ervaart dat het krijgen van een meisje echt anders is dan een jongetje. Het meisje is pas een paar maanden oud, maar nu al merkt hij dat hij beschermender, voorzichtiger en gevoeliger is, vertelt hij deze week in Weekend. “Er is een andere vorm van bezorgdheid.”

Afgelopen november werd Boer Tom, bekend van zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw, vader van zijn derde kindje. Een dochter dit keer. “Het voelt echt als een cadeautje dat we een meisje hebben gekregen.” Tom merkt dat het dit keer toch wel wat anders voelt dan bij zijn twee zoons. “Je krijgt automatisch het gevoel dat je in haar leven wat meer moet opletten. Er is een andere vorm van bezorgdheid, ik ben voorzichtiger en gevoeliger. Ik merk dat ik wat beschermender zal zijn met Pip dan met de jongens.”

Lees ook: Onzekere tijden voor Boer Tom

Spannend

De komst van de derde gaf, ondanks dat ze het klappen van de zweep al wel kende, toch wat meer spanning. “Bij de eerste gingen we er nog blanco in omdat we niet wisten wat we konden verwachten. Maar bij de eerste besef je des te meer hoe spannend het is, en hoe belangrijk dat zowel moeder als kind alles goed doorstaan. Gelukkig is alles heel goed gegaan. Daar ben ik enorm dankbaar voor.”

Lees het hele interview met Boer Tom, waarin hij onder meer zijn mening geeft over Winter Vol Liefde en ingaat op de vraag of de kandidaten voor Boer Zoekt Vrouw ook gecast worden, in Weekend nummer 6. Deze editie ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.