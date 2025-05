Belinda Meuldijk: ‘Rob loopt soms met me mee’

Tekst: Emelie van Kaam

Belinda Meuldijk was niet aanwezig bij het afscheid van haar ex-man Rob de Nijs. Maar dat betekent niet dat ze niet veel met hem bezig is en hem geregeld om zich heen voelt.

Natuurlijk mist Belinda Meuldijk haar overleden ex-man Rob de Nijs, maar ze lijkt ook vrede te hebben met zijn heengaan. Ze voelt nog geregeld zijn aanwezigheid om zich heen. “Soms lijkt het alsof hij even met me meeloopt, maar dat gevoel hebben alle mensen die hem hebben gekend. Dat is ook logisch, want het is niet van: het leven op aarde is voorbij, dus het licht gaat uit en die persoon is weg.”

Prachtig

Om diverse redenen ervaart Belinda de intensiteit van het verdriet toch anders. Onder meer omdat ze al lange tijd niet meer met hem getrouwd was. “En het is anders als je elkaar dagelijks spreekt of te maken hebt met een kind dat kanker heeft, dan breek je in duizend stukken. Dit zagen we aankomen, dus dan kun je van zijn overlijden ook niet te veel achterover stuiteren. Hij heeft een prachtig leven gehad en veel om dankbaar voor te zijn. Wat hij heeft nagelaten, kan niet mooier.”

