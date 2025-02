Belinda Meuldijk: ‘Ik zwijg erover, anders wordt het nog erger’

Tekst: Sabine Krouwels

Belinda Meuldijk, de ex-vrouw van Rob de Nijs, was niet aanwezig bij de première van zijn musical Malle Babbe. Dat vond Joop van den Ende niet zo’n goed idee omwille van Robs huidige vrouw Jet. Belinda snapt daar niets van, vertelt ze deze week in Weekend. “Dat kan zo in het boekje van vreemde raadsels.”

Rob de Nijs en Belinda Meuldijk waren 22 jaar getrouwd toen ze in 2006 uit elkaar gingen. De verstandhouding tussen de twee is nog steeds goed. Toch vond Joop van den Ende het geen goed idee als Belinda aanwezig zou zijn bij de première van de musical Malle Babbe, die het leven van Rob en zijn huidige vrouw Jet beschrijft. Joop was bang dat Jet niet zou kunnen stralen als Belinda er ook was. “Raar maar waar,” reageert ze deze week in Weekend. “Dat kan zo in het boekje van vreemde raadsels. Het was heel duidelijk dat het zo was en niet anders. Ik kan er van alles over zeggen, maar ik zwijg erover. Anders gaat het allemaal nog erger worden.”

Laconiek

Belinda lijkt laconiek met de situatie om te gaan. “Als ik ergens niet gewenst ben, dan niet. Voor mezelf ben ik blij dat mijn liedjes niet verloren zijn gegaan. Het leven gaat door, ik schrijf voor meer artiesten. Ik hoef niet te stoppen en dat ben ik ook niet van plan.”

