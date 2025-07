B&B Vol Liefde-Richard: ‘Ben als Jan Joker afgebeeld’

Tekst: Emelie van Kaam

In het tweede seizoen van B&B Vol Liefde volgden we onder meer de liefdeszoektocht van Richard in Portugal. De kijkers genoten, maar Richard zelf kijkt er met een nare bijsmaak op terug. Hij voelt zich gemanipuleerd en misbruikt door de programmamakers, vertelt hij deze week in Weekend.

Richard, een van de B&B-houders uit het tweede seizoen van B&B Vol Liefde, is woest op de makers van het programma. Hij vindt dat hij “als een Jan Joker is afgebeeld” en voelt zich naar eigen zeggen misbruikt. “Ik word nog wekelijks herkend, maar mensen hebben een heel ander beeld van wie ik werkelijk ben.”

Grimmig

In het begin voelde Richard nog empathie, maar dat veranderde volgens hem al snel. “In het begin was er veel empathie voor mij, want ik was mijn vrouw verloren. Een stoere man die op tv aan het huilen was, dat was toch wel heel vertederend. Maar naarmate het programma vorderde, werd het steeds grimmiger.”

Eikel

Daarmee veranderde ook het sentiment om hem heen, ervaarde Richard. “In het begin was ik Richard de topper, maar op het laatst was ik Richard de eikel. Dat is blijkbaar televisie: ze kunnen je manipuleren, ze kunnen je maken en ze kunnen je breken.”

