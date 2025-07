Bastiaan Ragas gefrustreerd door showbizz

In 35 jaar showbizz heeft Bastiaan Ragas het nodige gezien en meegemaakt. Daaronder zijn hoogte- en dieptepunten, maar daarnaast ook momenten die hem uitermate frustreren, vertelt hij deze week in Weekend. “Als artiest word je gewoon niet meer gebeld.”

Bastiaan Ragas zit 35 jaar in het vak en heeft aan die jaren mooie, maar ook minder mooie herinneringen overgehouden. Hij koestert beide, want ook nee te horen krijgen is waardevol, vindt hij. “Dat is heel gezond voor je ego, denk ik. Daar word je veerkrachtig van en dat hoort ook bij het leven.”

Hard vak

Die veerkracht is in het leven van een artiest geen overbodige luxe, aldus Bastiaan. “Ze zeggen wel eens: de showbusiness is een hard vak, en dat klopt. De manier hoe artiesten behandeld worden: de ene dag ben je een grote ster en de volgende dag word je nooit meer gebeld.”

Lompheid

Bastiaan maakte zoiets zelf al meermaals mee. “In mijn carrière heb ik genoeg keren een heel prettige samenwerking gehad met een productie of radiostation. Maar dan hield het toch van de ene op de andere dag op. En dan niet omdat ze je bellen en zeggen: “We moeten even praten, want het werkt niet helemaal meer. Kunnen we daar even over praten?” Nee, als artiest word je gewoon niet meer gebeld.” Het is iets wat Bastiaan mateloos frustreert. “De lompheid waarmee in ons vak mensen worden afgeschreven, is totaal onnodig.”

