Barry Paf is graag de underdog

Barry Paf heeft in de tv-programma’s waaraan hij deelneemt graag de positie van de underdog. “En dan kijken of ik het toch tot de finale kan redden,” vertelt hij deze week in Weekend. In deze rol kan hij dicht bij zichzelf blijven en dat vindt de radio-dj belangrijk. “Anders kom ik in gewetensnood.”

Waar we Barry Paf eerst voornamelijk op de radio hoorde, zien we het gezicht van de radio-dj tegenwoordig steeds vaker op tv. Sinds zijn deelname aan De Verraders is het balletje gaan rollen en wordt hij voor veel meer shows gevraagd. Als speler in zo’n programma neemt hij een tactische positie in. “Vaak stel ik me een beetje op als de underdog en dan kijken of ik het toch tot de finale kan redden.”

Mindfuck

Die rol voelt prettig voor Barry omdat hij zo dicht bij zichzelf kan blijven. “Zo heb ik bijvoorbeeld bij De Verraders nooit bondjes achter iemands rug gesloten. Zo ben ik gewoon niet. De Verraders was echt een mindfuck, maar als ik dat terugkijk, zie ik dat ik altijd mezelf ben geweest. Er is geen enkel moment dat ik dacht: hier heb ik me laten verleiden tot acties die niet bij mij passen.”

Gewetensnood

Barry ervoer zijn deelname aan dat programma dan ook als een goede test voor zichzelf. “Om te kijken of ik me zou laten verleiden om anders te zijn. Dat was ook de reden dat ik bewust een van de Getrouwen wilde zijn. Dat past beter bij mij. Ik ben gewoon een blije gast en zou nooit een Verrader kunnen zijn. Gelukkig hebben de makers van het spel dat ook niet aan mij gevraagd, want dan was ik in gewetensnood gekomen.”

