In de spotlight: Paula Abdul

Tekst: Sabine Krouwels

Ze was cheerleader, popster, jurylid en choreografe van wereldsterren: Paula Abdul kent een carrière vol hoogtepunten én diepe dalen. Van een bliksemstart in de jaren ’80 tot juridische schandalen en persoonlijke worstelingen. Dit is haar verhaal.

Paula Abdul werd in de jaren ’80 een sensatie met haar energieke dansmoves en aanstekelijke pophits. Maar achter de glitter en glamour schuilde ook een wereld van angst, teleurstellingen en controverses.

Van cheerleader naar choreografe

Geboren op 19 juni 1962 in San Fernando, Californië, droomde Paula al jong van de showbusiness. Op haar achttiende werd ze geselecteerd uit 700 kandidaten voor de Laker Girls, waar ze binnen een jaar hoofdchoreografe werd. Haar talent trok de aandacht van The Jacksons, voor wie ze de choreografie van hun videoclip Torture verzorgde. Paula vond het extreem spannend om de beroemde broers te vertellen hoe ze moesten dansen: “Ik had geen idee hoe ik daardoorheen ben gekomen,” schreef ze later. Dit succes opende de deur naar opdrachten met sterren als Janet Jackson, George Michael en ZZ Top.

Een onverwachte zangcarrière

In 1987 gebruikte Paula haar spaargeld om een demo op te nemen en kreeg ze een platencontract. Hoewel ze geen getrainde zangeres was, werkte ze met coaches en producenten om haar stem te ontwikkelen, wat resulteerde in het album Forever Your Girl (1988), met vier nummer 1-hits. Haar tweede album deed het ook goed, maar haar veelzijdigheid bleek toen ze in 2002 jurylid werd bij American Idol, waar ze bekendstond om haar sympathieke en meelevende houding tegenover kandidaten, in scherp contrast met Simon Cowell.

Paula Abdul en Simon Cowell

Schandalen en de rechtszaak

In 2023 spande Paula een rechtszaak aan tegen producent Nigel Lythgoe, die volgens haar haar twintig jaar eerder in een hotel-lift had betast en geprobeerd te zoenen, en tien jaar later opnieuw bij hem thuis zou hebben aangevallen. Ze zei ook getuige te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag van Lythgoe tegenover een assistente. Lythgoe ontkende de beschuldigingen en noemde hun band “platonisch”, maar uiteindelijk werd de zaak in 2024 geschikt. Paula reageerde in People: “Ik ben dankbaar dat dit hoofdstuk succesvol is afgesloten en dat ik het nu achter me kan laten.”

Reality-tv en contractruzies

In 2007 kreeg Paula haar eigen realityserie Hey Paula, maar die werd na één seizoen stopgezet wegens dalende kijkcijfers en kritiek op haar grillige gedrag. Ook bij American Idol liep het mis: ze verdiende 5 miljoen dollar per seizoen, maar onderhandelde voor een verhoging tot 20 miljoen dollar. Toen de gesprekken vastliepen, stapte ze op. “Het had niets met geld te maken, maar met principe,” verklaarde ze later.

Met haar rijke ervaring als cheerleader was Paula de uitgewezen persoon om Rah! te presenteren, een cheerleadingwedstrijd op MTV.

Persoonlijke worstelingen

Achter de schermen worstelde Paula jarenlang met boulimia nervosa, een eetstoornis die terugging tot haar tienerjaren. Ze vertelde dat eten haar hielp angst en onrust te verdoven, terwijl de druk om slank te zijn haar onzekerheid verder voedde. Haar privéleven kende ook tegenslagen: haar huwelijk met Emilio Estevez eindigde vanwege hun verschillende kinderwensen, en ook haar tweede huwelijk met Brad Beckerman strandde. Haar grote wens om moeder te worden bleef onvervuld. Iets wat ze zelf haar grootste verdriet noemt.

Comebacks en tv-werk Paula Abdul

Na een succesvolle juwelenlijn bracht Paula in 2008 een single uit, Dance Like There’s No Tomorrow, en stond in het voorprogramma van de Super Bowl. Ze keerde terug op televisie met gastrollen in series als Hotel Babylon en Rah! op MTV en was jurylid bij shows als So You Think You Can Dance en The Masked Dancer. In 2017 maakte ze haar comeback op tournee met New Kids On The Block en Boyz II Men, gemotiveerd door haar wens om opnieuw in contact te komen met haar fans.

Het raadsel van het vliegtuigongeluk

Paula beweerde begin jaren ’90 betrokken te zijn geweest bij een ernstig vliegtuigongeluk, waarbij ze vijftien nekoperaties moest ondergaan. Officiële gegevens ontbreken en niemand anders heeft haar verhaal bevestigd, maar ze zegt dat de andere passagiers geheimhoudingsverklaringen hebben getekend. Ondanks scepsis blijft dit een mysterieus hoofdstuk uit haar leven.

FOTO HEADER: JOSE PEREZ/BAUER-GRIFFIN; MET SIMON COWELL: RAY MICKSHAW; CHEERLEADER: BRIAN ACH.