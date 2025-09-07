In de spotlight: Sting

Sting, bekend van The Police, ligt onder vuur door een juridisch conflict. Zijn oud-bandgenoten Andy Summers en Stewart Copeland eisen miljoenen aan achterstallige royalty’s.

Volgens hen heeft Sting jarenlang geld achtergehouden, vooral rond de wereldhit Every Breath You Take. De zaak sleept al jaren, maar ligt nu opnieuw bij de Hoge Raad.

Royalties en rechtszaak

Summers en Copeland claimen dat ze destijds veel bijdroegen aan de muziek, maar nooit eerlijk zijn gecrediteerd. Terwijl Sting jaarlijks nog altijd een half miljoen euro aan royalty’s zou ontvangen, staan zij met lege handen. Na vergeefse pogingen tot een schikking besloten ze naar de rechter te stappen. Volgens ingewijden speelt ook de oude rivaliteit binnen de band een rol.

Vroege leven en eerste stappen

Sting werd in 1951 geboren als Gordon Sumner in een arm arbeidersgezin in Northumberland. Zijn toekomst leek de scheepswerf, tot een toevallige ontmoeting met een Rolls-Royce van het koningshuis hem deed dromen van een groter leven. Hij hielp zijn vader als melkbezorger, werkte als buschauffeur, bouwvakker en deurwaarder, maar de muziek liet hem niet los. Toen hij een oude gitaar vond, leerde hij zichzelf spelen en raakte hij verliefd op de bas.

Van leraar naar muzikant

Halverwege de jaren zeventig werkte Sting als docent, een baan die later inspiratie bood voor nummers als Don’t Stand So Close To Me. Overdag gaf hij les, maar ’s avonds speelde hij in jazzbands. In die periode kreeg hij zijn bijnaam: door zijn zwart-geel gestreepte shirt vergeleken muzikanten hem met een wesp – to sting betekent steken. De naam werd zo bepalend dat zelfs zijn kinderen hem nooit Gordon noemen.

Sting In Concert Thurn & Taxis Castle Festival 2017

Doorbraak met The Police

In 1977 richtte hij samen met Stewart Copeland en Henry Padovani The Police op. De band begon chaotisch: slechtbetaalde optredens in kleine kroegen en een gitarist die nauwelijks kon spelen. Toch zorgde hun blonde imago voor aandacht, en toen Andy Summers erbij kwam, sloeg de vonk over. The Police groeide in korte tijd uit tot wereldberoemde band, maar na zeven jaar stapte Sting op. Hij voelde zich beperkt in een groep en wilde zich ontwikkelen als songwriter en soloartiest.

Privé en spirituele zoektocht

Buiten het podium maakte Sting eigenzinnige keuzes. Na een huwelijk met Frances Tomelty trouwde hij met actrice Trudie Styler, met wie hij vier van zijn zes kinderen kreeg. Zijn fortuin wil hij niet nalaten: volgens hem moeten zijn kinderen hun eigen weg vinden. Ook spiritueel zoekt hij zijn eigen pad. Gefascineerd door de dood experimenteerde hij met ayahuasca, waarmee hij zijn sterfelijkheid onder ogen wilde zien. Zo blijft Sting, ondanks alle roem en conflicten, zoeken naar vrijheid en betekenis.

