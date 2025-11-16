In de spotlight: Emma Bunton

Toen Emma Bunton op haar 25ste hoorde dat ze door endometriose maar vijftig procent kans had om zwanger te worden, stortte haar wereld in. Kinderen krijgen was namelijk al van jongs af aan haar grootste wens. ’Dat was een heel enge periode in mijn leven.’ Maar ze had geluk..

Als je in de kledingkast van Emma Bunton kijkt, is dat een feest van herkenning én een goede reden voor een verkleedpartij. ’Ik heb al mijn Spice Girls-jurkjes gehouden. En de grote schoenen. Mijn vrienden vragen vaak of ze ze aan mogen trekken.’

Auditie voor The Spice Girls

Op haar zestiende had Emma wat kleine rollen in enkele Britse series als Eastenders en The Bill, maar dat is niet waar het grote publiek haar van kent. In 1994 deed ze namelijk auditie voor een nieuwe meidengroep. Aanvankelijk werd Emma niet uitgekozen, maar doordat een van de leden al snel weinig inzet toonde, mocht ze haar vervangen. Samen met Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell en Victoria Adams (nu Beckham) vormde ze de Spice Girls (al heette de groep aanvankelijk Touch). Twee jaar na haar auditie braken ze door met hun debuutsingle Wannabe en werd Emma wereldberoemd onder de bijnaam Baby Spice. Na het derde album Forever besloot de groep uit elkaar te gaan en zich te focussen op hun solocarrières.

De Spice Girls in 1996, met v.l.n.r. Mel C, Emma Bunton, Mel B, Victoria Adams (nu Beckham) en Geri Halliwell. (Foto: Getty Images, Dave Hogan)

Speciale connectie

In 1998 ontmoette Emma de Britse R&B-zanger Jade Jones. Hij was destijds negentien en zij 21. ’We hadden vanaf dag één een heel speciale connectie. Maar op een gegeven moment ging het te snel. Na een paar maanden spraken we bijvoorbeeld al over het hebben van kinderen. Daarom zijn we na drie jaar even uit elkaar gegaan. We wisten dat we verliefd op elkaar waren, we wisten dat we partners voor het leven zouden zijn, we wisten dat we kinderen wilden, maar het was heftig dat we dit op zo’n jonge leeftijd al voelden. We zijn een jaar uit elkaar gegaan om ons eigen ding te doen.’

Verloofd en trouwen

Tijdens die breuk was Emma samen met de Britse voetballer Rio Ferdinand. Niet veel later was ze weer samen met Jade, maar de twee gingen in 2002 voor een tweede keer uit elkaar. Dat jaar gingen er geruchten dat ze datete met de Amerikaanse zanger Justin Timberlake, om vervolgens toch weer terug te komen bij Jade. ’Hij is mijn beste vriend. Mijn steunpilaar. We zijn een team.’ Het paar verloofde zich in januari 2011. Na tien jaar trouwden ze in juli 2021.

Tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in 2012, volgens Emma het mooiste moment uit haar carrière. (Foto: Getty Images, Julian Finney)

Eerste zwangerschap van Emma Bunton

Emma werd voor het eerst zwanger tijdens haar deelname aan Strictly Come Dancing in 2006. ’Dat was best een schok, maar ik was zó blij. Ik denk dat ik het gelukkigst ben als ik zwanger ben.’ Toch was een kind krijgen voor Emma niet vanzelfsprekend. Toen ze 25 was, werd ze namelijk gediagnosticeerd met endometriose. Ik herinner me nog dat de dokter zei: ’Geen zorgen, er is nog steeds vijftig procent kans dat je kinderen krijgt.’ Ik was totaal in shock en begon te huilen. Toen ben ik gaan nadenken over opties als het invriezen van mijn eitjes. Maar ik besloot al snel dat ik niet zo wilde denken of er negatief over zijn. En toen had ik jaren later het geluk dat ik zwanger werd.’ Emma en Jade kregen uiteindelijk twee kinderen: zoon Beau en dochter Tate.

Inmiddels heeft Emma van het moederschap haar inkomstenbron gemaakt. Ze schreef twee opvoedboeken en richtte zo’n acht jaar geleden het duurzame en milieuvriendelijke babymerk Kit & Kin op. Het meest geniet ze nog steeds van het zien opgroeien van haar kinderen.

