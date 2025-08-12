Kees de Bever in de kreukels na val: ‘Toen heb ik gelijk de ambulance gebeld’

Tekst: Dunya Diercks

Kees Stevens, oftewel Kees de Bever, heeft een flinke smak gemaakt, schrijft hij op Instagram bij een kiekje van zijn gehavende gezicht. Gelukkig kan hij rekenen op zijn man, ‘dokter Johnny’…

De man(ager) van John de Bever werd vorige week geopereerd aan zijn navel, vertelt hij aan Shownieuws. “Al vanaf kinds af aan heb ik al problemen met mijn navel”, zegt hij. “Er kwam altijd bloed door mijn kleding heen.” Dus liet hij eerder een kijkoperatie doen, met bijzondere gevolgen. “Daarna was mijn navel weg. Ja, heel raar verhaal.”

Hij ging daarom opnieuw onder het mes. De operatie was een succes, maar kreeg een staartje. Toen Kees ’s nachts naar het toilet ging, hoorde John plots een klap. “Toen heb ik gelijk de ambulance gebeld.” Kees was namelijk flauwgevallen. “Tegen de kast, achterover op de grond”, schrijft Kees. Hij raakte een tand kwijt en zijn kin lag in puin. Zijn kin is inmiddels gehecht en hij kreeg een nieuwe tand, schrijft hij bij een foto van zichzelf, breed lachend in de stoel van de tandarts. Thuis krijgt hij alle hulp van zijn John, die van Steven de titel ‘Dokter Johnny’ kreeg. “Hij zorgt fantastisch voor me.”

Pieperd

Dat Kees niet héél goed tegen operaties kan, bleek eerder al toen hij – voor de draaiende camera’s van hun reallifesoap De Bevers – besloot een haartransplantatie te ondergaan. Alleen al van het gedachte kreeg hij de kriebels, vertelde hij voorafgaand aan de ingreep aan Weekend. “Ik ben zó bang. Ik heb het voorgesprek gehad, maar het gaat zó vreselijk zeer doen. Ik ben bang voor alle naalden en fratsen, maar het staat gepland.” John hield op zijn beurt óók zijn hart vast, maar om andere redenen… “Dan gaat hij piepen, want volgens mij is dat niet zo fijn. Hij is al zo’n pieperd. Als hij een gewicht moet optillen, piept hij al. Ik ben benieuwd!”