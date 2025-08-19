Gijs Rademaker pakt werk weer op nadat ‘het wat veel werd allemaal’

Tekst: Dunya Diercks

RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker moest zijn werk enige tijd neerleggen omdat het hem “wat veel werd allemaal”, bevestigt hij naar aanleiding van een bericht van het Instagramaccount Juicechannel. Na een welverdiende vakantie heeft hij zijn werk vorige week weer opgepakt, schrijft Gijs op Instagram.

Gijs is zéér in zijn nopjes dat zijn afwezigheid op een juicekanaal wordt aangehaald, grapt hij. “Oh joy”… Hij vevolgt: “Ja, ik ben (inderdaad, juicechannel) een paar weken eerder met tv-werkzaamheden gestopt dan gepland omdat het wel wat veel werd allemaal.” Maar “een fijne vakantie doet wonderen”, hij is nu weer zo goed als nieuw. “Ben vorige (niet deze) week weer vrolijk begonnen, veel zin in de komende tijd.”

Drukke agenda

En gelukkig maar, want de opiniepeiler heeft de komende tijd zát te doen. Behalve zijn werk als het gezicht van het RTL Nieuwspanel, is hij is vanaf 31 augustus als duider te zien bij talkshow RTL Tonight én in het najaar komt daar ook de panelquiz Ons kent Ons weer bij.