Familie Julius Jaspers geeft gezondheidsupdate na hersenbloeding

Muziek

Chef'Special vanaf mei op tournee langs openluchttheaters

Chef’Special geeft vanaf mei een reeks optredens in openluchttheaters. Het is de eerste keer dat de Haarlemse band in deze intieme setting een concertreeks geeft. “Vroeger benaderden we onze optredens als ‘even ontsnappen aan de werkelijkheid’. Nu beseffen we dat het juist andersom is”, zegt frontman Joshua Nolet in een verklaring. “Een liveoptreden is thuiskomen...