Wat wint Charles?

Hoe is het toch mogelijk: een ’geheime’ ontmoeting tussen de perschef van koning Charles met twee naaste medewerkers van prins Harry is uitgelekt. Harry zou woest zijn geweest.

Op een plek in Londen waar alleen leden toegelaten worden, werd het drietal gefotografeerd. Namens Harry en Meghan was het een soort ’hoofd van de hofhouding’ en een dame die de pr doet van het paar in Engeland. Wie van het drietal zal hebben voorgesteld: “Zullen we op het terras gaan zitten?” Zo had de fotograaf van The Mail on Sunday vrij spel en kon het ongetwijfeld aan hem beloofde kiekje van het drietal worden gemaakt. Een vredesonderhandeling, zo wordt het ook wel genoemd. Vanuit Buckingham Palace lekken bronnen dat het een “voorzichtige eerste stap” is geweest.

Enkele jaren was er een volledige stilte. Al wist Harry wel meer dan de buitenwereld over de gezondheidstoestand van zijn vader. Koning Charles zou zieker zijn dan we weten en Harry hintte er duidelijk op dat de resterende tijd kort zou zijn. Is het terecht dat prins Harry boos is? Hij vindt in elk geval een kompaan uit onverwachte hoek.

In België is het prinses Delphine die zich erover uitsprak. Delphine is de dochter die koning Albert kreeg tijdens zijn avonturen met Sybille de Selys Longchamps, toen hij thuis bij koningin Paola en de kinderen op een twee de plan stond. “Ik begrijp die jongen wel”, zegt Delphine in een podcast. “Ik denk dat Harry zoveel geleden heeft en getraumatiseerd was, en dat komt nu naar buiten. Het zal te maken hebben met zijn beveiliging en ook met wat er met zijn moeder is gebeurd.”

Onlangs verloor Harry de rechtszaak tegen de Staat. De tweede zoon van Charles en Diana is van mening dat hij recht heeft op beveiliging op kosten van Engeland, om dat hij nou eenmaal met een aangeboren veiligheidsrisico ter wereld is gekomen. Kijk maar naar wat er met zijn moeder is gebeurd. Als een leeuw heeft hij vanaf het begin van zijn relatie met Meghan gevochten om te voorkomen dat de geschiedenis zich zou herhalen.

Het is een van de redenen geweest waarom Harry besloot om begin 2020 samen met Meghan uit Engeland te vertrekken. Koningin Elizabeth – naar verluidt gevoed door Charles en William – kon er namelijk niet mee akkoord gaan dat Harry en Meghan op een andere manier hun geld zouden gaan verdienen, maar wel taken voor het koningshuis zouden blijven verrichten. Het was óf volledig het één, of helemaal het andere. Maar niet met één been in het koningshuis. Mokkend wezen ze naar oom Andrew, die wél beveiliging en een koninklijke residentie had gekregen, maar geen taken hoefde te verrichten. Eerlijk is het ook niet helemaal. Maar er zal altijd de hoop zijn geweest dat het niet zo ver hoefde te komen.

Nu hebben ze eigenlijk hun eigen koninkrijkje gesticht en in plaats van dat hun bijdragen kunnen worden ingezet voor de Britse monarchie, dragen ze bij aan het zagen aan de stoelpoten van diezelfde monarchie. Met documentaires, interviews en het vernietigende boek dat Harry schreef, vol details over het koningshuis ach ter de schermen. Zijn kant van het verhaal althans, want er is nooit gereageerd door Charles, Camilla, William of Kate.

Nadat Harry enkele maanden geleden de rechts zaak verloor om beveiliging te kunnen krijgen, sprak hij tegen de BBC zijn hoop uit op een andere koers. “Ik zou graag verzoening met mijn familie willen. Het heeft geen zin meer om te blijven vechten.” Maar wat heeft Charles daarbij te winnen? Zijn zoon, maar hij haalt daarbij ook weer een paard van Troje binnen. En wat kan prins William ver wachten tegen de tijd dat hij de monarchie erft? Ik hou mijn hart vast.

