Vlucht wordt afgang

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 27

Je zou denken dat een koningspaar met een staatsbezoek altijd vlekkeloos vertrekt én terugkomt. Het Belgische staatsbezoek aan Chili begon daarentegen als een mop en eindigde als een logistiek drama.

Eerst vertrokken koning Filip en koningin Mathilde al met een volle dag vertraging. Alsof dat nog niet gênant genoeg was, duurde de terugreis nog langer dan het hele staatsbezoek zelf. De reden: pech met het ingehuurde Portugese vliegtuig. Het Belgische ministerie van Defensie besloot vijf jaar geleden z’n vliegtuigen te verkopen om kosten te besparen. Slim bedacht in excelsheets, waarbij het tekort aan technisch personeel ook nog werd opgevangen, maar in de praktijk blijkt goedkoop weer duurkoop.

Sindsdien zijn ze afhankelijk van leasevliegtuigen en dat ging in Chili goed mis. Tijdens het taxiën raakte het landingsgestel beschadigd. Gevolg: hele delegatie terug naar het hotel. Niet alleen het koningspaar, ook de ministers, de meegereisde zakendelegatie en journalisten. Want waar pers in Nederland zélf de reis moet zien te regelen – en dus ruim vooraf al ter plekke moet zijn om de ontvangst te kunnen verslaan – zitten mijn Vlaamse en Waalse collega’s achterin het vliegtuig, waar koning Filip traditiegetrouw een praatje met ze komt maken. Natuurlijk had het koningspaar ook gewoon kunnen overstappen op een commerciële vlucht, businessclass terug. Maar Filip bleef kalm ’aan boord’. Als kapitein van dienst sprak hij zijn bemanning toe: “De Titanic zinkt nog niet.” Zelfspot én leiderschap in één zin. Intussen maakte minister Prévot zich kwaad in de media: “Onaanvaardbaar”, brieste hij en eist nu een herziening van het leasecontract. Al is het maar om niet nog eens te stranden op een Zuid-Amerikaanse taxibaan.

Hier in Nederland hebben we het net iets beter voor elkaar. De PH-GOV, ons eigen regeringsvliegtuig, een Boeing 737, is een relatief jong toestel en wordt in de watten gelegd door de technici van KLM. En dat doen ze met de grootste zorg. Niet in de laatste plaats omdat de koning er zelf mee vliegt. De machine is sober ingericht, maar degelijk. Van buiten vergelijkbaar met wat KLM zelf inzet op Europese vluchten, van binnen strak en ingehouden chic. Geen buitensporig notenhout of hoogpolig tapijt.

Daarnaast hebben we nog een tweede toestel: de Gulfstream. Een kleiner, tweedehands straalvliegtuig voor ministers of speciale vluchten naar de Cariben. Qua interieur een stuk luxer dan de PH-GOV, maar technisch een ramp. Zijn voorganger werd al spottend ’de pechkist’ genoemd en de opvolger lijkt die titel over te willen nemen. Rutte moest er ooit een reis door afzeggen en Willem-Alexander kon een gepland bezoek aan militairen in Estland alleen volbrengen door alsnog de GOV te nemen. Als dát het toestel was waarin de koning zijn vluchten moest maken, was er ongetwijfeld al sneller actie ondernomen.

Over de toekomst van de PH-GOV wordt intussen achter de schermen al voorzichtig gefluisterd. Onlangs vertelde Willem-Alexander nog dat hij van plan is te blijven vliegen voor KLM. Dat betekent wel dat hij zich zal moeten omscholen. De 737’s zijn minder flexibel inzetbaar, kunnen minder passagiers vervoeren en zijn vooral kerosineslurpers in verhouding met hun neefjes van Airbus. KLM stapt dus over. En om dan alleen nog een Boeing te houden als regeringsvliegtuig, ligt niet voor de hand. Het onderhoud zou niet alleen lastig worden, er moet speciaal personeel alleen voor dit vliegtuig beschikbaar blijven. Ander personeel moet namelijk omscholen en vlieguren halen. Inclusief de koning, die al gezegd heeft dat hij lessen voor de Air bus gaat volgen om zo gastvlieger bij KLM te kunnen blijven.

Het is dus aannemelijk dat ook het huidige regeringsvliegtuig, pas in de vloot sinds 2019, in de verkoop gaat. Wat volgt? Nog zo’n Gulfstream? Een eigen Air bus? Of misschien met de Belgen een deal sluiten voor een gezamenlijk vliegtuig?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 27, nú in de winkel! Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.