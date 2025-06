The Queen

Als het over ’The Queen’ ging, sprak men steevast over de Britse koningin Elizabeth II. De monarchie zoals zij die had gebeeldhouwd, was een voorbeeld voor alle andere. Natuurlijk keken ze allemaal naar het Britse koningshuis, leidend in tradities, protocol en staats vertoon. Zelfs hofhoudingen uit het Midden-Oosten vlogen Britse deskundigen in om de fijne kneepjes te leren. Nederland heeft onder koningin Beatrix misschien een mooie tweede plek verworven.

Haar bezoeken aan Oman en vriendschap met de voormalige sultan hebben ervoor gezorgd dat een blijvende indruk is achtergebleven. Het Protocolbureau uit Den Haag werd ingeschakeld voor momenten waarop het hof van Beatrix het niet alleen aankon. Denk aan koninklijke huwelijken en uitvaarten, momenten waarop het hof ontvangsten moest houden die als militaire operaties dienden te worden uitgevoerd. Zodat ieder staatshoofd, elke prinses, elke minister en ambassadeur op de juiste manier zou worden ontvangen en correct naar zijn of haar plek geleid. Het is een vak.

Hoe gênant zou het zijn als koning Charles naar zijn uitnodigingskaart zou moeten worden gevraagd, iemand vervolgens door de lijst zou moeten loeren, om tot de conclusie te komen dat er inderdaad vooraan een plekje voor hem is gereserveerd. Ondenkbaar? Nee, zoiets gebeurt. In Nederland zelfs, tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij kon daar niets aan doen, Beatrix ook niet. En ook de hofhouding en het Protocol bureau niet. De inhuldiging is net als Prinsjesdag een evenement van de Staten-Generaal, de Eerste en Tweede Kamer samen. Zij besloten eigenwijs een hostessenbureau in te huren. Prima voor evenementjes in een gehuurd zaaltje, maar niet voor het grootste evenement in het leven van een koning. Ieder zijn vak…

En natuurlijk, overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zelfs in het o zo perfecte Engeland bij de kroning van koning Charles III. Zo kwam zijn koets te vroeg aan bij Westminster Abbey. En de koets van prins William te laat. Het protocol schrijft voor dat de belangrijkste gast als laatste binnen moet komen. Charles moest daardoor dus even tandenknarsend wachten op zijn zoon. De tijd van koningin Elizabeth II is voorbij. Zou het onder haar niet zijn gebeurd?

Wanneer je aan zoekmachines of ChatGPT vraagt wie de rol van de koningin van de wereld heeft overgenomen, komt niet de naam van de huidige Britse koningin voorbij. Camilla heeft nog altijd veel tegenstanders, hoe goed ze het ook probeert te doen. De naam van koningin Máxima staat wél hoog op de lijst. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ze is een graag geziene gast op de koninklijke lopers en weet net zo goed om te gaan met nieuwkomers in ons land, kleine ondernemers, boeren of kinderen. Ze schuift aan bij de groten der aarde, spreekt internationaal ministers aan op wat wel of niet goed gaat en hoeft haar paspoort vást niet meer te laten zien bij de deur van de Verenigde Naties.

Afgelopen week liet ze zien het ook prima af te kunnen als plaatsvervangster van ons staatshoofd. Ze had de kunst al jaren af kunnen kijken, eerst bij haar schoonmoeder en de laatste twaalf jaar bij haar man, sinds hij koning is. Ik vroeg haar tijdens het persgesprek of ze ook iets van haar eigen vakgebieden kwijt kon. Want bij People In Need waren bij voorbeeld financiële geletterdheid en financiële gezondheid belangrijke onderwerpen. Ook circulariteit komt terug, een onderwerp dat Máxima in Nederland omarmd heeft.

En zo komt de verbindende kracht van het koningspaar weer terug. Want de kennis en inzichten vliegen zo samen met de koningin terug naar Nederland. Het wordt vaak onderschat, maar dat verbinden is een kracht die van onschatbare waarde is. Ze is misschien slechts ’de vrouw van’ de koning, zonder staatsrechtelijke taken. ’Koningin der Nederlanden’ mag je haar of officieel niet noemen. Maar toch… Terecht, dat onze koningin nu ’The Queen’ is?

