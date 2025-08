Oranjes willen geen drama – wij wel

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 31

Zo spannend is ons koningshuis niet. Of althans, niet meer. Wij hadden Mabelgate, waarbij prins Friso en Mabel geen complete openheid gaven aan de premier en zelf vanuit het paleis hun Wikipedia pagina wat rooskleuriger maakten. Iets vóór die tijd was er het zwarte schaap Edwin de Roy van Zuydewijn, die twintig jaar na zijn scheiding van prinses Margarita de wrok over zijn ex nog steeds als enige levensbron lijkt te hebben. Videoland kocht van de makers van de succes volle Máxima-serie ook een dramaserie over deze twee prinsessen.

Om echt drama bij de Oranjes te vinden, moeten we dus alweer enkele decennia terug in de tijd. Kijk naar de Britten, waar ze altijd een ’nummer twee’ hebben gehad die garant stond voor genoeg reuring om er een eigen soapserie aan te kunnen wijden. Denk aan prins Harry, prins Andrew en prinses Margaret. Onze nummer twee – Alexia – gaat een ander pad op dan haar oudste zus, maar zal – hopelijk voor Amalia – wat meer in de pas blijven lopen.

Ik vroeg haar eens hoe ze het voor zich ziet – een rol als hulpkoningin, zoals prinses Margriet? Of meer zoals haar oom Constantijn, die op de eerste plaats ondernemer is, maar wel af en toe wat doet voor het koningshuis? Of misschien het model van prins Harry? Daar moest ze om lachen. Zo diep had ze er nog niet over nagedacht. “Jullie vergissen je daarin”, viel Amalia haar zus bij. Wel zei Alexia dat zij en Ariane hadden beloofd hun zus in de toekomst bij te staan. Maar hoe, dat is hopelijk voor heel veel later, voegden ze eraan toe.

Ik denk dat in de familie, en zeker bij de leden van het Koninklijk Huis, een groot besef is van de schijnwerpers. Ze hoeven maar te kijken naar hun nichtje Eloise. Haar zien zij niet als een voorbeeldrol. Anderzijds heeft Willem-Alexander ook maar weinig zeggenschap over zijn andere familieleden. Ze zullen echt geen ton bijgeschreven krijgen om eens per jaar mee te doen met Koningsdag en daarmee tot zwijgen worden gebracht. Hij kan zijn nichtje Eloise niet beteugelen, hooguit enigszins als hij haar zélf in dienst zou nemen. Toch valt zij wel mee qua drama in verhouding met zo’n beetje elke andere monarchie. We hebben het dan ook aardig afgebakend. Eloise is dan wel vijfde in lijn, maar telt niet mee als lid van het Koninklijk Huis.

In Denemarken is het de ontevreden prins Joachim die nummer vijf is, in Noorwegen hoef je maar te kijken naar Marius, de stiefzoon van de toekomstige koning, voor een explosief, bioscoopfilmwaardig verhaal. Nummer 4 daar – prinses Märtha Louise – liet zich tegen behoorlijke betaling overhalen om een jaar door Netflix te worden gefilmd en verkocht de foto’s van haar huwelijk voor grof geld exclusief aan het blad Hello. Haar oudste dochter is ’de Eloise’, de nummer vijf: Maud. Zonder titel, zonder privileges, maar inmiddels wel een beroemdheid die onder meer een boek uitbracht, bekendstaat als kunstenares en meedeed aan The Masked Singer – net als Eloise. En dat ze onlangs uit de kast kwam als biseksueel was overal in het nieuws. In België was prins Laurent jarenlang nummer drie, maar zelfs nu hij gekelderd is naar nummer vijftien zou zijn leven het prima doen als toneelstuk, ongetwijfeld als een absurdistische komedie. Zoiets als nu in Amsterdam te zien is over het leven van koning Willem II.

Komend jaar kunnen we nog meer drama rond de Oranjes verwachten. Beatrix wordt in de buurt van Eindhoven geëerd met een eigen musical en in Delft verrijst een nieuw theater voor een musical over Willem van Oranje. Als het echte drama uitblijft, maken we wel iets voor tv of op de planken. Want de Oranjes blijven verkopen.

Beeld: ANP

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 31, nú in de winkel! Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.