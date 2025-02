Online of op papier

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 8

Nee, veel gezelliger wordt het online niet. Wie in het juiste algoritme belandt, blijft relatief veilig in een fuik van kattenfilmpjes of fitnessoefeningen. Maar de kans is groot dat ook u geconfronteerd wordt met opgeblazen politieke statements, oorlogsbeelden of hatelijke berichten over anderen. Als het al niet haat reacties zijn naar uzelf.

Want inderdaad, mensen lijken online stukken genadelozer te zijn dan in het echt, al wordt dat verschil misschien ook steeds kleiner, richting de verkeerde kant. “Twitter maakt het debat soms bitter” is een tekst die op een tegeltje kan. Willem Alexander sprak ’m uit tijdens zijn kersttoespraak in 2017. Jaren daarvoor was koningin Beatrix op eerste kerstdag ook al kritisch over de moderne technieken. Nou heeft ze weinig op met zulke dingen, ze heeft geen smartphone en gebruikt ook geen computer. In haar kerstboodschap in 2009 al zei ze over sociale media: “Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer af gerekend.” En: “De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen, maar ze blijven op ’veilige’ afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder tevoorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem.” En toch ben ik blij met sociale media.

Zonder was ik waarschijnlijk nooit uit mijn schulp gekropen. Ik heb behoorlijk wat mensen leren kennen dankzij sociale media. Sterker nog, mijn aanraking met het tijdschrift Weekend en zustermagazine Royalty kwam dankzij Twitter, vijftien jaar geleden. Wat begon in 2010 met een opdracht voor een artikel over Kasteel Het Oude Loo resulteerde in… onder meer deze column hier. En zo heb ik nog veel meer mensen leren kennen.

Via Twitter raakte ik ook aan de praat met een Vlaamse collega, Wim Dehandschutter. Hij werkte toen bij een krant en deed het koningshuis ’erbij’, zoals dat meestal gaat. Daarna spraken we af elkaar in Luxemburg te ontmoeten, toen Guillaume en Stéphanie in 2012 trouwden, het paar dat dit najaar groothertog en groothertogin zal worden. Een vriendschap was geboren. Nationale feestdagen in België en Nederland, samen naar de troonswisseling in Denemarken, we gaven samen meerdere lezingen om het verschil tussen onze monarchieën te laten zien en we maakten samen onze opwachting in tv-programma’s. ’De Nederlandse Wim’ noemde een Belgische collega me eens, en hij is ’de Belgische Rick’, zeg ik weleens.

Helemaal klopt dat niet, want waar ik freelancer ben, is hij in dienst bij een mediabedrijf waar hij verslaggever is voor de krant Het Laatste Nieuws, op tv bij VTM Nieuws, op de radio bij Qmusic en alle bijbehorende tijdschriften. Vorige week was hij nog in Costa Rica, waar hij in het kielzog van koningin Mathilde verslag deed van haar reis voor UNICEF. En daar heeft hij haar het eerste exemplaar van zijn boek aangeboden, Achter De Muren Van Het Paleis, dat een uniek inkijkje geeft in het Belgische vorstenhuis. Ik was bevoorrecht en mocht het al eerder lezen. Wat mij betreft een aanrader vanwege de fascinerende details.

De Belgen lijken veel persoonlijker en opener te zijn dan de Oranjes. Over de veiligheidsmaatregelen die koning Filip op het paleis neemt. Hoe een dag in het leven van de koning er precies uitziet. Of wat voor pr-machine er achter het Belgische koningspaar zit. Het Belgische koningshuis is spannender dan we in Nederland soms misschien denken. Mede dankzij Wim, die het nu voor een breed publiek aan het licht brengt. U begrijpt, ik had sociale media niet willen missen. Af en toe is het wat bitter, maar ik haal graag het zoete eruit. Zien we elkaar ook online?

