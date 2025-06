Net als Diana?

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 23

Over koningin Elizabeth of prins Philip viel nooit een onvertogen woord uit de mond van prins Harry. Integendeel. Waar hij genoeg sneren over familie leden heeft uitgedeeld, sprak hij over zijn ’granny’ altijd met grote genegenheid. Ook al is nu uit rechtszaken gebleken dat het de koninklijke familie is geweest die ervoor heeft gezorgd dat Harry en Meghan’s beveiliging werd afgenomen, met een lange juridische strijd tot gevolg, voor Harry blijft zijn oma op een voetstuk staan.

Het zijn Willy, zoals hij zijn broer noemt, zijn vader Charles, stiefmoeder Camilla en het instituut dat hij als zijn grootste vijanden ziet. Ik kan me zijn tweestrijd voorstellen. Je bent geboren als prins en hebt daardoor wel een ’aangeboren risico’ aan je kleven. Een risico dat zijn moeder fataal is geworden. Maar het ’prins’ zijn is meer dan een titel, het hoort bij zijn wieg, bij zijn familie. Ook zijn eigen titel, Hertog van Sussex, die hij kreeg van zijn grootmoeder toen hij trouwde met Meghan, zal een bijzonder aandenken zijn aan Elizabeth.

Meghan kreeg er online en in tv-programma’s flink van langs toen ze een vriendin op haar nummer zette, toen ze volgens sommigen haar nest verloochende. “Je weet toch dat ik nu Sussex ben”, reageerde ze toen een vriendin haar ’Meghan Markle’ noemde. Meghan was juist iemand die voor haar eigen identiteit stond, maar hierin was ze principieel. Het is namelijk ook een familienaam geworden en daarmee de naam van hun kinderen: prins Archie en prinses Lilibet van Sussex. Ze heeft er zelfs kaartjes van laten drukken: “Met de complimenten van Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex”. Ook kaartjes aan vrienden bewijzen dat ze ervan geniet om een koninklijke status te hebben: zij krijgen een kaartje met daarop het goudgedrukte monogram met kroontje van de hertogin.

Het wordt op veel plekken ingewikkeld als moeders hun eigen naam houden. Dat ze nog steeds in bladen en sites als Markle wordt vermeld, is ook wat gek. Stel je voor dat we volgende week op de cover zetten: “Máxima Zorreguieta straalt in Praag”. En toch doen we het wel met Meghan, met Kate (Middleton) en destijds ook met Diana, die nog net zo vaak ’lady Di’ werd genoemd – als telg van de adellijke Spencerfamilie – als Prinses van Wales.

Prins Harry voelt intussen veel meer verbondenheid met zijn moeders kant van de familie. Hij heeft zijn oom Charles, de Earl Spencer, gevraagd of het een optie zou zijn om die naam aan te nemen. Het zou wel voor extra veel gedoe zorgen. Sussex is de titel die Harry en zijn gezin voeren, gemakshalve vaak gebruikt als achternaam. Maar de officiële achternaam van de Britse royals, en dus ook voor Harry, Meghan en hun kinderen, is Mountbatten-Windsor. De prins werd rondom rechtszaken in Londen dolend gezien in zijn oude thuisstad. Hij zou willekeurig in een straat bij huizen hebben aangebeld, op zoek naar iemand. Foto’s van de camera in deurbellen bewijzen Harry’s zoektocht.

Volgens bronnen zou oom Charles Spencer het geen goed idee hebben gevonden. Niet zozeer omdat Harry’s dochter dan bekend zou staan als Lilibet Diana Spencer. Maar het is nogal een rompslomp, was zijn idee. Is het iets wat Harry wil, die duidelijk bezig is met een zoektocht in het leven? Of is het een idee van zijn echtgenote? “Wat Meghan wil, krijgt Meghan”, zou Harry eens gezegd hebben, in de tijd voorafgaand aan hun huwelijksdag. Volgens Tom Bower, auteur van meerdere koninklijke biografieën, is het inderdaad Meghan die erachter zit. “Het is haar levensdoel geworden om Diana te zijn”, zegt hij. Een les die ze van haar schoon moeder kan leren: als je je vrienden een kaartje stuurt, dan zet je net als zij een dikke streep door je kroon en je monogram op het briefhoofd. Vriendschap is niet afhankelijk van dat kroontje, maar van loyaliteit.

Beeld: Getty Images

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 23, nú in de winkel! Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.